Таксисты Мариуполя в новогоднюю ночь будут работать по двойному тарифу. Новости

31 января в Мариуполе в два раза повысится цена на такси. Диспетчер одной из служб такси сообщила, что двойной тариф начнет действовать 31 января с 19:00. П такому принципу будет работать почти каждая служба такси. Некоторые такси еще не знают, насколько поднимут цену.

По словам мариупольца Виктора, который в прошлый Новый год занимался частным извозом, за несколько часов работы он заработал более 1000 грн.

Большинство таксистов в ночь на 31 декабря традиционно работают по принципу наиболее выгодной заявки. Поэтому поступившая на телефон заказчика SMS от службы такси с указанным номером машины – еще не гарантия того, что за вами приедут. Таксист может отказаться от вашего заказа и взять более выгодный.

Также одной из опасности может быть то, что везти вас может не совсем трезвый водитель.

Источник: Сайт города Мариуполя