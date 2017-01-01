Рынок недвижимости Донецка на низком старте. Главная

Еще полгода назад, весной 2016-го, рынок недвижимости в Донецке казался практически недвижимым. Продать квартиру или дом в «столичном», но прифронтовом городе считалось большой удачей. Правда, цены на тот момент собственники жилья пытались держать на уровне, хоть в какой-то степени соответствующем стоимости недвижимости. И цена в 25 тысяч долларов за «двушку» с евроремонтом в центре не вызывала припадка негодования у потенциальных покупателей.

А вот за летний период донецкий рынок сильно просел по ценам. Как рассказали местные риелторы, в основном, клиентов интересовал только дешевый сегмент, то есть реальные сделки заключались стоимостью в 7 – 9 тысяч долларов, предельная планка – до 20 тысяч. И это за квартиры с вполне приличным качеством, именуемым «евроремонтом». Руководитель одного из агентств недвижимости прокомментировала эту тенденцию довольно лаконично: «Просто люди начали сливать квартиры».

Полный слив

В итоге и без того плачевная для продавцов ситуация пришла к тому, что сегодня риелтор стремится уговорить владельцев жилья на любую цену, лишь бы сделка состоялась.

Справедливости ради отметим, что под конец года покупателей на рынке прибавилось, причем даже в так называемом элитном сегменте. Состоятельные люди хотят купить квартиры в новостройках, которые сдавались в эксплуатацию до 2014 года, или крутые особняки. При этом сделать это они норовят, опять-таки, по бросовым ценам. И надо признать, недостатка в таких вариантах в Донецке нет.

«Если в прошлом году я продавала большие дома по 350 тысяч, то сейчас такие цены не обсуждаются вообще, да что там, и по 300 не продала бы, а о цене в 250 тысяч долларов за трехэтажный элитный дом уже можно разговаривать», – рассказала риелтор.

По ее словам, некоторое оживление рынка сейчас присутствует практически во всех сегментах жилья. И если собственники готовы сильно «подвинуться» в цене, они продадут свою недвижимость. «В ноябре у меня была сделка по квартире в новострое, которую вначале выставили на продажу за 150 тысяч, но сторговались до 100», – говорит предприниматель.

Ранжировка районов по спросу и цены

Из тройки районов, которые традиционно пользовались повышенным спросом у желающих приобрести жилье в Донецке, сегодня, по понятным причинам, выпала часть Киевского района (примыкает к аэропорту). А вот Ворошиловский и Калининский по-прежнему в тренде повышенного спроса, следом идет Заперевальная, Буденновский и Ленинский районы. Последние находятся примерно на одном уровне, как те, в которых не было войны.

Соответственно мало интереса вызывает сегодня недвижимость в «военных» Куйбышевском, Киевском и Петровском районах. Если спрашивают микрорайон Текстильщик, то только до «Обжоры». В объявлениях о продаже жилья максимальная цена в этом районе на сегодня составляет $25-27 тысяч за трехкомнатную квартиру с евроремонтом.

Трехкомнатные квартиры жилплощадью 73 кв м, на Голубых, в домах- «чешках» продают за $22 – 24 тысячи (евроремонт, отличное состояние).

Так уж сложилось, что большинство квартир сегодня отдают вместе с мебелью и бытовой техникой. Однако покупателем это воспринимается как бонус и на цену практически не влияет. К примеру, квартира-сталинка, 98 кв м, с мебелью и ремонтом, на ОЦКБ (областная центральная больница) была продана в ноябре за $32 тысячи.

Коммерческая недвижимость интересует россиян

Примерно с осени, как отмечают удивленные риелторы, появился спрос и на коммерческую недвижимость. Как правило, интерес проявляют инвесторы из Москвы. «Интересуются предприятиями, шахтами. Россияне, их говор не спутаешь», – рассказал один из риелторов.

Кстати, жилую недвижимость покупают, в основном, местные – жители неподконтрольных районов Донецкой области. «В моей практике был только один российский клиент, который к тому же пытался сбить цену рассуждениями о том, что в Донецке будет Приднестровье», – рассказала руководитель агентства недвижимости.

Аренда рулит

Из всего сегмента сделок с недвижимостью в Донецке сегодня существенно вырос спрос на аренду квартир. «Снимают жилье даже в Киевском районе, понятно, что по более дешевой цене. Так, 2-комнатная квартира на пр. Партизанский ушла за 1,5 тысячи рублей (612 грн) в месяц», – говорит риелтор.

Аналогичная в центральных районах города обойдется арендаторам в 3-4 тысячи рублей (1225 – 1633 грн).

Сдавать предпочитают студентам или работающим из области. «Ополченцев и их семьи хозяева просят даже не предлагать», – уверяют специалисты по недвижимости.

Оформление «по-республикански»

Что касается оформления сделок по продаже, то в отсутствие правовой базы в Донецке регистрация происходит на подконтрольной территории. Местные «нотариусы», в принципе работают, но участники сделки выбирают законный путь оформления.

Однако в декабре в «ДНР» решили подзаработать и ввели обязательную регистрацию всех сделок по «республиканским» законам. «Все сделки, которые были произведены до конца 16 года в украинском правовом плане, вы можете либо перерегистрировать сейчас, либо подтвердить это право собственности. У нас есть комиссия, которая принимает эти все вопросы и выдает решения. Все сделки, которые связаны с Украиной, в 17-м году комиссией приниматься не будут. Начиная с 14-го года, заканчивая 16-м, комиссия рассматривает любые сделки, которые связаны с недвижимостью, наследством, все вещевые сделки она рассматривает... Но если вы продаете квартиру или покупаете в январе 17-го, ваше заявление не примут», – заявил «глава ДНР» Александр Захарченко.

Такие нововведения, безусловно, скажутся как дополнительные расходы покупателя, но для рынка вряд ли станет непреодолимым препятствием, считают специалисты. Однако прогнозировать положение дел в ближайшее время не берутся.

Цены не вырастут

Как бы ни развивалась ситуация в Донецке, ожидать роста цен на недвижимость не приходится. Тем более в условиях, когда риелторы занижают рынок, а собственники с этим соглашаются, поддаваясь паническим настроениям.

«Это все искусственное создание дешевизны, за счет того, что риелторы работают хотя бы ради одной сделки», – считают специалисты по недвижимости.

Сами дончане возлагают большие надежды на 2017-й как на год, когда, как многие верят, в город вернется законная украинская власть. Но даже это вряд ли скажется на ценах рынка недвижимости, поскольку, с одной стороны, жилье будут продавать спешащие уехать от «хунты» в Россию, а с другой – те, кто уже обустроились в других областях Украины. Так что ценам на жилье в Донецке, увы, еще долго придется оставаться бросовыми.

Источник: Сайт города Донецка

Читайте также: