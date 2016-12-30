В Доброполье создают «зеленую карту» города: жители должны пометить сухостои и свободные места для высадки. Главная

В Доброполье хотят увеличить количество зеленых насаждений. Для этого процесс озеленения планируют организовать, используя научный подход – предлагается составить «зеленую карту» города.

Инициаторами такого начинания выступили активисты «Клумбного движения». 27 декабря руководитель этой организации Марина Кучеренко провела встречу с наиболее деятельной частью громады, председателями ОСМД.

Основной целью встречи было привлечь их к высадке деревьев и кустов у своих домов. А для того, чтобы этот процесс проходил организованно и с научным подходом, нужно составить «зеленую карту» города.

Участникам встречи раздали карты с участками, которые прилегают к домам ОСМД. Таким образом совладельцам домов предстоит определить места, на которых можно высадить деревья, обозначить подлежащие сносу сухостои, обозначить коммуникации, которые в той или иной степени могут повлиять на высадку новых насаждений.

Кроме того, жители домов могут сами определяться с видом растений, которые бы хотели видеть у своих домов.

После этого из разрозненных фрагментов информации по всему городу и будет составлена «зеленая карта» Доброполья.

Таким образом, считает Кучеренко, добропольчане сами смогут повлиять на то, где и какие деревья высаживать. Кроме того, активисты будут совершать обходы и проводить встречи с жителями домов для привлечения их к тому, чтобы город становился зеленее.

Источник: Знамя индустрии

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