Чтобы жители прифронтовой Донетчины отметили праздники спокойно – на улицы выйдет рекордное число полицейских (Фото). Главная

С 30 декабря личный состав полиции Донетчины переходит на усиленный вариант несения службы. Ожидается, что участие в новогодних массовых мероприятиях примут более 25 тыс. человек, а на Рождество в храмы придут около 90 тыс. граждан. Об этом шла речь на итоговом общеобластном совещании с руководителями управлений и территориальных подразделений полиции Донецкой области, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Донецкой области.

Для того, чтобы жители прифронтового региона отметили праздники спокойно и в безопасности – на улицы выйдет рекордное количество полицейских. Ежедневно только на патрулировании будет задействовано до 1600 правоохранителей. За правопорядком будут следить 278 нарядов полиции и дополнительных сил. Переведены в режим боеготовности спецподразделения полиции. Подкрепление будут предоставлять Национальная гвардия и военная служба правопорядка.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин поставил задачу активизировать контрдиверсионные мероприятия, а также максимально усилить работу на вокзалах, автостанциях, блокпостах. «Мы находимся там, где идет война, где каждый изымается оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества. Эту работу вы должны взять на личный контроль. Работаем круглосуточно», – заявил он.

Особое внимание будет уделяться безопасности на дорогах. На автодорогах региона ежедневно дополнительно работать 62 автопатруля, 32 группы быстрого реагирования, наряды патрульной полиции.

Аброськин отметил усиление взаимодействия дорожной и патрульной полиции по предупреждению аварийноопасных ситуации и травматизма людей. Полицейские будут мгновенно реагировать на осложнения погодных условий и тщательно документировать факты управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения. «Для объективного фиксирования событий работники дорожной полиции будут обеспечены видеорегистраторами, – подчеркнул он.

За безопасностью также будут следить «умные» камеры. Сейчас они работают в Мариуполе, где уже есть первые результаты. Начальник полиции Донетчины поставил задачу в январе-феврале поэтапно подключить к Единому аналитическому сервисному центру другие крупные города.

По словам начальника управления информационного обеспечения ГУНП в Донецкой области Игоря Грибовского, в данный момент проводится комплектование территориальных подразделений соответствующими специалистами, кандидаты проходят тестирование. В настоящее время в полиции региона готовы принимать звонки из районов.

Среди приоритетных задач на будущий год, Аброськин отметил работу с молодежью и подготовку новых специалистов, способных привнести в полицию новые подходы. «В следующем году в Мариуполе будет работать Донецкий юридический институт, студенты и курсанты будут учиться здесь, видеть ситуацию в области изнутри и иметь представление о том, как помочь людям», – подчеркнул генерал.

Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции Донецкой области