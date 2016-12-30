В «ДНР» начались школьные каникулы. Главная

Сегодня, 30 декабря, в «ДНР» начались зимние школьные каникулы, которые продляться до 15 января 2017 года. Об этом сообщает «министерство образования и науки ДНР».

«Согласно структуре учебного года, представленной в базисном учебном плане для общеобразовательных организаций Донецкой народной республики на 2016-2017 учебный год, зимние каникулы в школах пройдут с 30 декабря 2016 года по 15 января 2017 года», – сказано в сообщении.

Учебный процесс возобновится 16 января 2017 года.

Детские дошкольные учреждения «ДНР» работают в штатном режиме, однако их руководству поручено активизировать профилактику гриппа и ОРВИ.