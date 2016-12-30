12 военных-переселенцев получили квартиры в Славянске (Фото). Новости

Сегодня, 30 декабря, сертификаты на получение квартир и ключи получили военнослужащие Национальной гвардии Украины – воинской части 3035, которая расположена в Славянске (Донецкая обл.).

Среди новоселов – военные-контрактники, которые были вынуждены покинуть неподконтрольные части Донецкой и Луганской областей. Символично, что квартиры получили в именно Славянске, первом городе, который был захвачен незаконными вооруженными формирования в 2014 году, передает «Деловой Славянск».

Как пояснил майор Олег Фомин, в части 3035 существует специальная книга учета. Когда военный поступает в часть, он становятся в очередь на получение жилья. Из 45 человек 12 сегодня получили жилплощадь. Это 4 квартиры (одно и двухкомнатные по городу) и 8 квартир в общежитии – здании, прилегающем к воинской части. Таким образом, в очереди еще 33 человека.

В планах на 2017 год – продолжить выдачу жилья военнослужащим.