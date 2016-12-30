В Донецке возобновил работу споркомплекс «Спарта». Посещение бассейна – 41 грн в час (Фото). Новости

29 декабря в Донецке после двухлетнего простоя возобновил свою работу спортивный комплекс «Спарта», расположенный в Калининском районе города. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

После официальной части для всех желающих была организована экскурсия по спорткомплексу. Собравшиеся посетили бассейн учреждения, и три зала – аэробики, единоборств и спортивных игр. После чего там состоялись показательные выступления воспитанников спортивных школ и секций города.

Сообщается, что в спорткомплексе «Спарта» планируется бесплатно проводить занятия среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ. Кроме этого, на его базе будут проходить тренировки сборных команд «ДНР» по волейболу, баскетболу, тхэквондо и плаванию.

Так же спортивные залы будут доступны для жителей Донецка.

По словам сотрудников «Спарты», посещать бассейн могут все желающие. Стоимость – 100 руб.(41грн) в час. При этом реабилитационные занятия для людей с инвалидностью будут проводиться бесплатно.

Спортивный комплекс «Спарта» приостановил свою работу в 2014 году после начала боевых действий. Из-за долгого простоя здание пришло в негодность. В этой связи были проведены работы по ремонту кровли, потолков, чаши бассейна, произведена замена баскетбольных щитов, установлено цифровое табло, выполнен ремонт фасада здания, проведена уборка и благоустройство прилегающей территории.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория