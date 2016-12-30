За время войны «ДНР» в качестве «жестов доброй воли» передала украинской стороне 80 пленных. Новости

«ДНР» за время вооруженного конфликта на Донбассе в качестве «жестов доброй воли» передала украинской стороне 80 пленных. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

«Не стоит забывать, что мы со своей стороны в качестве жеста доброй воли отдали 80 человек, это включая последних двух женщин. Мы полностью настроены на обмен», – сказала «уполномоченный по правам человека в ДНР» Дарья Морозова.

«Самым главным препятствием для обменов является господин Порошенко, потому что он просто не хочет принять наконец-то политическое волевое решение и ответить за то, что он подписал», – добавила Морозова, имея в виду прописанный в Минских соглашениях формат обмена пленными «всех на всех».

Напомним, что 27 декабря «ЛДНР» передали украинской стороне в качестве жеста доброй воли двух женщин – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак. А 29 декабря украинская сторона передала «ЛДНР» 15 человек.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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