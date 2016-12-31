На Луганщине самый низкий уровень преступности в Украине, – прокуратура. Новости

Луганская область является одним из трех регионов страны, где уровень преступности не ухудшился, тогда как всего в стране количество учтенных преступлений возросло на 13,4%. На Луганщине уровень преступности на 10 тыс. населения составляет 52,9 и является самым низким в Украине (в среднем по стране – 136,8). Об этом говорится в отчете прокуратуры Луганской области по итогам работы за 11 месяцев 2016 года.

В области наблюдается незначительное увеличение количества учтенных преступлений (+ 6,1%, с 10077 до 10734 преступлений), что касается в первую очередь Кременского, Старобельского, Белокуракинского, Марковского районов и города Северодонецк.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года с 97 до 74 уменьшилось количество умышленных убийств и покушений на их совершение. Вчетверо меньше умышленных убийств совершено с применением огнестрельного оружия (27 – за 11 мес. 2015 г. и 7 – за 11 мес. 2016 г.). Отмечается уменьшение количества умышленных убийств, совершенных ранее судимыми лицами (с 12 до 5) и в состоянии алкогольного опьянения (с 31 до 26).

Со 118 до 50 уменьшилось количество фактов похищения людей, в том числе 20 производств зарегистрировано по фактам похищения людей на территории, временно неподконтрольной органам государственной власти Украины.

В структуре уголовных преступлений почти половину (48,9%) составляют преступления против собственности, в том числе кражи и мошенничества. В то же время меньше учтено грабежей и разбоев.

Вместе с тем, учтено 727 террористических актов, 72 производства по созданию террористической организации и участия в ней, 15 – финансирование терроризма, 27 – похищение, присвоение оружия и боеприпасов, 189 – незаконного хранения оружия и боеприпасов.

Всего выявлено 3961 человека (в 2015 году – 2888), совершивших уголовные преступления.

Уменьшилась на 8,2% количество уголовных преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием (с 182 до 167), но в Новоайдарском районе и городе Северодонецк ситуация ухудшилась.

На 4,2% меньше совершено преступлений лицами, ранее их совершавшими (1149 против 1199), однако в Новоайдарском, Белокуракинском, Марковском и Станично-Луганском районах рост рецидивной преступности составляет от 50% до 80%.

На 7,6% уменьшилось количество преступлений, совершенных группой лиц (с 211 до 195). В Новоайдарском, Станично-Луганском и Попаснянском районах таких правонарушений совершено больше, чем в прошлом году.

Всего в 2016 году правоохранительными органами области выявлено 4 организованные преступные группы, участники которых занимались незаконным изготовлением и сбытом психотропных веществ, совершали умышленные убийства на заказ, разворовывали и тратили бюджетные средства и государственное имущество.

Повысился уровень раскрытия уголовных преступлений, который является лучшим среднего по стране (38% против 29,6%).

Органами Национальной полиции в области разыскано 218 преступников и 175 без вести пропавших лиц.