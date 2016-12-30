Сфера здравоохранения Луганщины в 2016 году совершила прорыв. Главная

На Луганщине 2016 год стал прорывом в восстановлении сферы здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

За счет средств медицинской субвенции и областного бюджета восстановлены и сданы в эксплуатацию ряд медицинских и лечебных учреждений области:

на днях официально была открыта катетерная лаборатория для оказания эндоваскулярной кардиохирургической помощи больным с ишемической болезнью сердца и острым инфарктом миокарда на базе кардиологического отделения Северодонецкой городской многопрофильной больницы;

на базе Луганского областного наркологического диспансера в городе Лисичанске открыто стационарное отделение на 30 койко-мест, было освоено 2,03 млн грн;

в Северодонецке открыто отделение лечебной физкультуры и спортивной медицины Луганской областной клинической больницы, освоены 637,8 тыс. грн;

закончена реконструкция ванного отделения Старобельской областной физиотерапевтической больницы, освоено 15,57 млн грн;

открыто отделение реанимации новорожденных Луганской областной детской клинической больницы, расположенной в Лисичанске, освоено 4,3 млн грн;

открыто токсикологическое отделение Луганского областного бюро судебно-медицинской экспертизы (город Северодонецк), освоено 1,6 млн грн;

завершен ремонт и дооснащение оборудованием Северодонецкой областной станции переливания крови, освоено 588,3 тыс. грн;

завершен ремонт и дооснащение оборудованием Лисичанского областного кожно-венерологического диспансера, освоено 312 тыс. грн;

открыта диагностическая лаборатория Луганского областного центра профилактики и борьбы со СПИД (город Северодонецк), освоено 1090,4 тыс. грн;

для Луганского областного дома ребенка №2 (город Северодонецк) приобретено оборудование на сумму 216,4 тыс. грн. и автомобиль стоимостью 585,9 тыс. грн;

приобретено диагностическое оборудование для Луганского областного кардиологического диспансера на сумму 192 тыс. грн., 3 реанимобиля для областных лечебных учреждений на общую сумму 7,31 млн грн., медицинское оборудование для Старобельской поликлиники на сумму 15,2 млн грн.

Также между заведениями области распределена гуманитарная помощь в виде лекарственных средств и медицинского оборудования на общую сумму 28,9 млн грн.

За 9 месяцев на укрепление материально-технической базы городских и районных лечебных учреждений (проведение ремонтов, приобретение медицинского оборудования и санитарного автотранспорта) освоено 30 млн грн.

Почти за год 1625 больных детей были обеспечены бесплатными санаторно-курортными путевками, 89 тяжело больных были направлены на консультацию и лечение за пределы области, 112 ветерана Второй Мировой войны, афганцев и участников АТО направлены в республиканский Центр реабилитации (село Цибли, Киевской области).

Вместе с тем, решается проблема укомплектованности медицинских учреждений специалистами. В лечебные учреждения области запланировано трудоустроить 105 выпускников медицинских вузов Украины.

На базе Лисичанского медицинского училища открыты курсы повышения квалификации медицинских работников среднего уровня.

В городские и районные больницы области принято на работу 97 врачей-интернов.

Подготовлено на курсах повышения квалификации 216 врачей городских и районных больниц области.

Для нужд городских и районных больниц области направлено и подготовлено на курсах специализации в Харьковской медицинской академии последипломного образования 17 врачей.

Предоставлено первое рабочее место 65 врачам (молодым специалистам) в лечебных учреждениях области.