В Славянске на Новый год петарды и фейерверки под запретом – зона АТО. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) продолжает действовать запрет на использование любой пиротехники. Новогодняя ночь – не исключение и использование любой пиротехники, будь то петарды или фейерверки, является правонарушением. Об этом горожанам в преддверии Нового года напомнил начальник Славянского отдела полиции Сергей Алешин.

Напомним, согласно решения исполнительного комитета Славянского городского совета №509 от 17 декабря 2014 года, использование любых пиротехнических средств на территории проведения антитеррористической операции запрещено.

Правонарушители будут привлечены к административной ответственности по ст. 195-6 КУпАП «Нарушение порядка изготовления, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств».

Санкция статьи, по словам Алешина, предусматривает от 60 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией пиротехнических средств.

Источник: Деловой Славянск