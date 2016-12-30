Президент подписал «табачный» закон. Теперь «дешевые» сигареты – 20 грн, качественные – 50 грн . Новости

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон №5132 «О внесении изменений в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году» (об акцизах и ренте). Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, передает «Сегодня.ua».

Закон предусматривает повышение акцизов на алкогольные и табачные изделия.

Так, акцизы на пиво и крепкие алкогольные напитки вырастут 12%, а акциз на табачные изделия – сразу на 40%. По оценкам экспертов, в результате повышения акциза цены на дешевые сигареты в 2017 году вырастут до 20 грн за пачку или больше, на дорогие – до 40-50 грн.

Документ, помимо повышения акцизов, предусматривает введение кассовых аппаратов для мелких магазинов-продавцов бытовой техники.

Также законопроект устанавливает систему распределения дотаций аграриям. Ограничения по дотациям вводятся только с 2018 года – тогда дотация может быть ограничена на одного производителя и связанных с ним лиц в год в размере 150 млн.

Напомним, Верховная Рада приняла этот закон 20 декабря.