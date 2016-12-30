Решение Кабмина: переселенцы-пенсионеры теперь каждые 3 месяца должны проходить проверку в «Ощадбанке». Главная

Кабинет министров Украины обязал переселенцев-пенсионеров проходить каждые 3 месяца физическую идентификацию в «Ощадбанке». До тех пор, пока внутренне перемещенное лицо не получит платежную карту (электронное пенсионное удостоверение). Об этом сообщает «Интерфакс – Украина».

Согласно постановлению КМУ №1028 от 28 декабря, правительство установило, что физическая идентификация клиента из числа переселенцев, которым открыт текущий счет в учреждениях «Ощадбанка» для получения пенсии, до получения им в установленном порядке платежной карты, которая одновременно является пенсионным удостоверением, осуществляется каждые 3 месяца со дня открытия счета.

Также Кабмин установил, что возобновление или прекращение пенсионных выплат переселенцам осуществляется «Ощадбанком» по решению управлений Пенсионного фонда Украины в районах, городах, а также объединенных управлений, осуществляющих выплату пенсий.