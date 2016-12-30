Украина подает в суд на Россию из-за нарушения Договора о дружбе. Главная

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией является тем крючком, который дает возможность подать на Россию иск в суд, поскольку в нем написано, что РФ уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает «Укринформ».

«В так называемом большом Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд. Мы на протяжении года готовили соответствующий иск, теперь эта подготовка закончилась», – поделился планами дипломат.

Пристайко подчеркнул, что пока этот пункт, который Россия не выполняет, есть в договоре, нам есть за что ее судить. «А если бы мы позволили себе расторгнуть этот договор, россияне нам сказали бы: "Подождите, мы ничего не нарушили, потому что не брали на себя никаких обязательств". Поэтому мы не можем позволить России соскочить с такого крючка», – подчеркнул заместитель министра иностранных дел.

Комментируя призывы расторгнуть дипломатические отношения с Россией, упразднить безвизовый режим с ней и те соглашения, которые были заключены за 20 лет в рамках СНГ, Пристайко сказал, что дипломаты не могут позволить себе быть такими же эмоциональными, как некоторые политики.

«Мы все же должны смотреть и анализировать, к чему это приведет. Например, если это соглашение в рамках СНГ о пенсионном обеспечении граждан, и бабушке, которая выехала в Россию, прекратят платить пенсию, потому что мы расторгли соглашение, кто от этого больше пострадает?» – отметил он.

Дипломат напомнил, что существуют также соглашения о распознавании гражданских самолетов «свой-чужой» или определение по определенной формуле тарифов на железнодорожные перевозки во Владивосток и дальше по морю в Японию.

«Если мы расторгнем эти соглашения только под влиянием эмоций, то завтра поймем, что, например, не можем направить наши поезда в Китай. Поэтому сначала надо найти другой путь для доставки туда наших товаров, а потом, когда мы будем готовы к этому шагу, предлагать расторгать соглашение, а не создавать проблему, которую потом героически придется преодолевать», – убежден Пристайко.