Чиновники Донетчины заверяют – в 2017 году ликвидируют очереди в управлениях соцзащиты. Новости

Городские и районные Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) продолжают по-старинке обслуживать население. В этой связи в 2017 году вместо латания кровель и других мелких проектов Донетчина будет действовать более решительно – средства государственного Фонда регионального развития, на которые сможет рассчитывать регион, обещают потратить на создание Открытых социальных офисов и Центров предоставления админуслуг.

По информации областного Департамента социальной защиты населения, начать работу по созданию социальных офисов в 2017 году планируется в Бахмуте, Мирнограде, Доброполье, Дружковке, Константиновке, Краматорске, Мариуполе, Покровске, Славянске, а также в Мангушском и Ясиноватском районах.

После реконструкции нынешних УТСЗН посредством новых социальных офисов будет обеспечено своевременное, качественное и всестороннее оказание социальных услуг жителям громад и переселенцам в пределах одного учреждения. Областные чиновники заверяют, что больше не будет очередей и толчеи в узких коридорах, душных кабинетов без надлежащих условий для сотрудников и посетителей.

Источник: Вчасно