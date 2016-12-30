В Славянске к Новому году военным отремонтировали казармы (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) военнослужащие части 3035 встретят Новый год в отремонтированных помещениях казармы. На днях там завершился ремонт одного из этажей здания, где проживают солдаты-срочники.

По словам майора Олега Фомина, после событий 2014 года территория Славянского колледжа Национального авиационного университета, которая была занята незаконными вооруженными формированиями, подверглась разграблению.

Уже в освобожденном городе сформировали воинскую часть 3035, тогда и было решено выделить средства на восстановление разграбленных помещений.

На пятом этаже казармы отремонтированы коридоры, комнаты бытового обслуживания, душевые. В обновленные спальные комнаты завезены новые кровати, постельные комплекты. В помещении кухни тоже провели ремонт и закупили новое оборудование.

«Все делается для того, чтобы солдат чувствовал себя как дома», – подчеркнул Фомин.

Поскольку отремонтирован только один этаж казармы, в следующем году планируется продолжить ремонт и привести в порядок остальные четыре этажа.

Источник: «Деловой Славянск»