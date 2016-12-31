В бывшей «серой зоне» Новолуганском – 3330 местных жителей и 700 переселенцев (Фото). Новости

В поселке Новолуганское, расположенном в районе Светлодарской дуги, который долгое время находился в так называемой «серой зоне», будет работать полиция. В ближайшее время здесь откроется опорный пункт. Об этом сообщает Бахмутский отдел полиции Донецкой области.

Сейчас в поселке работает школа, где обучаются 185 детей, а также детский сад (его посещают 85 воспитанников). Также в Новолуганском есть предприятие, которое обеспечивает трудоустройством 750 человек, есть и амбулатория, которая может своевременно оказать помощь пациентам.

В целом социальная ситуация в поселке нормальная, хотя и нелегкая. Разрушенные здания на окраине, пострадавшие от обстрелов, не позволяют местным забыть, что совсем близко идут боевые действия.

30 декабря начальник Бахмутского отдела полиции Юрий Попов со своим заместителем встретились с руководством поселка и местной школы, жителями и выяснили, какая помощь от полиции им необходима в первую очередь.

Полицейские осмотрели помещение, где будут уже в ближайшее время нести службу.

Новолуганский пункт полиции будет обслуживать 3330 местных жителей и 700 переселенцев.

Напомним, 23 декабря 2016 года поселок Новогуганское, являвшейся «серой зоной», перешел под контроль Вооруженных сил Украины.

Фото Бахмутского отдела полиции Донецкой области