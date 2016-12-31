Донетчина получила 865 компьютеров от Китайской республики (Фотофакт). Новости

В рамках соглашения между правительством Украины и правительством Китайской народной республики (КНР) школы страны получили более 23 тыс. компьютеров. Из них в Донецкую область выделено 865 общей стоимостью около 11 млн грн.

Сейчас компьютерную технику привезли в Краматорск, откуда она будет распределяться по общеобразовательным учреждениям области.

По информации Департамента образования и науки Донецкой областной военно-гражданской администрации, в области 576 школ, но обновятся кабинеты информатики китайскими компьютерами в 63 учебных заведениях. Из них в Краматорске – это Украинская гимназия, в Дружковке – гимназия «Интеллект», ОШ №17, которая в городе определена опорной, а также ОШ №12. В Константиновке получить компьютерное оборудование повезло школам № 9, № 13 и № 1.

Всего в список вошли опорные школы и специализированные учебные заведения, например, с углубленным изучением иностранных языков.

Все компьютеры школам предоставляются бесплатно. Также, на них уже установлено лицензионное программное обеспечение.

Как сообщалось ранее, Луганская область также получила 397 компьютеров в рамках соглашения с КНР, их распределили между 22 школами.

Источник: ТК «ДоТеБе»

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