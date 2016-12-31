В Константиновке перевозчики просят поднять тариф. Власть будет думать. Новости

Владельцы автобусных маршрутов обратились к Константиновскому городскому голове с просьбой повысить стоимость проезда в автобусах города. Сначала говорили о 5-ти грн, через две недели стали говорить о 7-ми.

«Мы услышали перевозчиков. Просили предоставить экономическое обоснование такой цены. Когда они соберут все документы, будем рассматривать эти предложения на заседаниях исполкома и сессии городского совета. Недавно от нас ушли несколько перевозчиков с маршрутов города из-за роста стоимости топлива и запчастей», – рассказал заместитель городского головы Виктор Василенко.

Последний раз стоимость проезда в автобусах Константиновки поднимали в 2015 году – до 4-х грн.

Источник: ТК «ДоТеБе»

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