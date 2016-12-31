В Константиновке перевозчики просят поднять тариф. Власть будет думать. Новости

Владельцы автобусных маршрутов обратились к Константиновскому городскому голове с просьбой повысить стоимость проезда в автобусах города. Сначала говорили о 5-ти грн, через две недели стали говорить о 7-ми.
«Мы услышали перевозчиков. Просили предоставить экономическое обоснование такой цены. Когда они соберут все документы, будем рассматривать эти предложения на заседаниях исполкома и сессии городского совета. Недавно от нас ушли несколько перевозчиков с маршрутов города из-за роста стоимости топлива и запчастей», – рассказал заместитель городского головы Виктор Василенко.
Последний раз стоимость проезда в автобусах Константиновки поднимали в 2015 году – до 4-х грн.
Источник: ТК «ДоТеБе»
Читайте также:
- В Константиновке могут попрощаться с трамваем: кабель украден, предприятие банкрот
- В Авдеевке впервые с начала войны запустили трамвай. Стоимость проезда – 1 грн (Фото, Видео)
- В Покровске вводят «вечерний» тариф на маршрутки: днем – 3 грн, вечером – 8 грн
- В Краматорске автобусы вытеснят трамваи. Но цена проезда останется прежней
- В Бахмуте поднимают стоимость проезда
- В Дружковке стоимость проезда в трамвае станет выше
- В Северодонецке с 4 октября проезд дорожает до 2 грн. Но это еще не предел
- Билет в троллейбусе должен стоить 6,25 грн, – заммэра Северодонецка
- Стоимость проезда из Донецка и других городов «ДНР» до блокпостов
- С 1 декабря в Донецке дорожает стоимость проезда до КПВВ
- С ноября в «ДНР» проезд в маршрутках будет стоить до 4 грн
Комментарии