За 2016 год через КПВВ «Майорск» и «Марьинка» линию соприкосновения пересекли свыше 4 млн человек и 1 млн автомобилей . Новости

В течение 2016 года через КПВВ «Майорск» и КПВВ «Марьинка» линию соприкосновения пересекли более 4 млн человек и почти 1 млн транспортных средств. Об этом сообщили в Краматорском пограничном отряде по итогам работы пограничников в 2016 году.

Руководством пограничного отряда особое внимание уделяется бесперебойному функционированию КПВВ, делается все возможное, чтобы обеспечить комфортные условия пересечения линии соприкосновения гражданами, сохранить их жизни и не допускать возникновения значительных очередей и пробок. Для этого предусмотрено выставление максимального количества персонала, созданы дополнительные резервы, которые в любое время готовы усилить наиболее нагруженные направления.

Учитывая погодные условия, Госпогранслужба во взаимодействии с военно-гражданскими администрациями инициировала создание пунктов обогрева, где круглосуточно дежурят спасатели, людям предоставляются горячие напитки, теплые вещи и одеяла. Пограничники отмечают, что происходит активное сотрудничество с общественными организациями, благодаря которым было организовано постоянное дежурство медицинских представителей.