Красногоровка получила буржуйки от жителей Сум, Конотопа и Ахтырки (Фото). Новости

Очередную партию гуманитарной помощи получили жители города Красногоровка Донецкой области от городов-побратимов Сум, Конотопа и Ахтырки. На этот раз волонтеры и общественные активисты привезли жителям прифронтового города печи-буржуйки и гуманитарную помощь.

Понимая, что газификация Красногоровки в ближайшее время не состоится из-за постоянных обстрелов, руководитель городской военно-гражданской администрации Олег Ливанчук обратился с письмом к главам Сумской ОГА и Сумского областного совета с просьбой помочь жителям с приборами отопления.

В итоге, на прошлой неделе прибыл гуманитарный груз, в составе которого, в том числе, были: 20 печей-буржуек, топливо, продукты питания, одежда и игрушки. Для Центра внешкольного образования была передана канва, мулине, ткани и другие принадлежности для рукоделия. Детскому саду предназначались 100 кв. м обоев. Отмечается, что помощь собирали предприниматели городов-побратимов и рядовые жители.

Источник: KuMar

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