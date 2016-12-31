На кого идти учиться: уровень зарплат Донетчины в разрезе профессий. Главная

В Донецкой области по уровню средней заработной платы в ноябре 2016 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были работники торговли (8350 грн). Об этом сообщает Главное управление статистики Донецкой области.
Выше среднего по экономике области показателя была в ноябре зарплата у:
- работников угольной промышленности (7883 грн),
- финансовой и страховой деятельности (7750 грн),
- металлургического комплекса (7749 грн),
- предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки (7076 грн),
- сферы государственного управления (6949 грн),
- пищевой промышленности (6581 грн),
- предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (6503 грн).
Меньше, чем в среднем по экономике области, но больше 6 тыс. грн начислено в ноябре одному штатному работнику транспорта (6075 грн). Более 5 тыс. грн составила средняя заработная плата работников машиностроения (5315 грн).
От 4 до 5 тыс. грн составил в ноябре средний уровень оплаты труда:
- работников строительства (4831 грн),
- предприятий по производству химических веществ и химической продукции (4681 грн),
- легкой промышленности (4464 грн),
- сельского хозяйства (4185 грн).
Не достигла 4 тыс. грн зарплата работников здравоохранения и оказания социальной помощи (3590 грн) и образования (3392 грн).
В управлении отмечают, что приведены данные по области без учета неподконтрольной украинской власти территории.
Как ранее сообщалось, в ноябре средняя заработная плата в Донецкой области составила 6106 грн.
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