Народные приметы: что нельзя делать 31 декабря 1 января. Новости

Народные приметы: что нельзя делать 31 декабря 1 января

31.12.16 12:48 slavdelo.dn.ua Новости 6

Народные приметы: что нельзя делать 31 декабря 1 января

Как Новый год встретишь – так и проведешь целый год... Новогодняя шкатулка народной премудрости богата особыми советами о том, чего не стоит делать как 31 декабря, так и 1 января.

Вот лишь некоторые из них:

  • Нельзя встречать Новый год с долгами или пустыми карманами.
  • Нельзя в преддверии Нового года и сразу после его наступления трудиться (мыть, стирать, убираться).
  • Нельзя выносить мусор в новогоднюю ночь.
  • Нельзя встречать Новый год в неубранной квартире.
  • Нельзя в Новый год пришивать пуговицы.
  • Нельзя 31 декабря или 1 января ремонтировать и покупать обувь.
  • Нельзя перед Новым годом выбрасывать старую одежду и обувь.
  • Нельзя ругаться и кричать в новогоднюю ночь.
  • Нельзя встречать Новый год в одиночестве.
  • Нельзя, чтобы новогодний стол был пустым.
  • Нельзя резать пальцы во время приготовления еды.
  • Нельзя, чтобы за столом были одни женщины.
  • нельзя бить посуду.
  • Нельзя что-то ломать.
  • Нельзя закалывать на себе булавки.
  • Нельзя стричь волосы и ногти в новогоднюю ночь.
  • Нельзя мыть голову в новогоднюю ночь.
  • Нельзя встречать Новый год в старой одежде.
  • Нельзя дарить книги.
  • Нельзя не проводить старый год.
  • Нельзя первой в Новом году в свой дом запускать женщину.
  • Нельзя громко петь песни за столом.
  • Нельзя материться.
  • Нельзя не загадать желание под бой курантов.
  • Нельзя загадывать желания, начинающиеся с «не…».
  • Нельзя рассказывать кому-то о загаданном желании.
  • Нельзя сразу после наступления Нового года выкидывать елку.
  • Нельзя тушить новогодние свечи и выбрасывать недогоревшие.
  • Нельзя сожалеть об уходящем годе.
  • Нельзя не подарить подарки.
  • Нельзя плакать и грустить под звон курантов.

И самое главное – нельзя не встречать Новый год!

Придерживаться этих советов или нет, решайте сами. Быть может, из всего списка вы выберете что-то подходящее для себя, и это поможет вам быть чуточку счастливее в Новом году. Выбор правильного решения приходит с опытом, а опыт, обычно, рождается только после неправильного выбора.

Источник: Деловой Славянск

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