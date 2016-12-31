Народные приметы: что нельзя делать 31 декабря 1 января. Новости

Как Новый год встретишь – так и проведешь целый год... Новогодняя шкатулка народной премудрости богата особыми советами о том, чего не стоит делать как 31 декабря, так и 1 января.
Вот лишь некоторые из них:
- Нельзя встречать Новый год с долгами или пустыми карманами.
- Нельзя в преддверии Нового года и сразу после его наступления трудиться (мыть, стирать, убираться).
- Нельзя выносить мусор в новогоднюю ночь.
- Нельзя встречать Новый год в неубранной квартире.
- Нельзя в Новый год пришивать пуговицы.
- Нельзя 31 декабря или 1 января ремонтировать и покупать обувь.
- Нельзя перед Новым годом выбрасывать старую одежду и обувь.
- Нельзя ругаться и кричать в новогоднюю ночь.
- Нельзя встречать Новый год в одиночестве.
- Нельзя, чтобы новогодний стол был пустым.
- Нельзя резать пальцы во время приготовления еды.
- Нельзя, чтобы за столом были одни женщины.
- нельзя бить посуду.
- Нельзя что-то ломать.
- Нельзя закалывать на себе булавки.
- Нельзя стричь волосы и ногти в новогоднюю ночь.
- Нельзя мыть голову в новогоднюю ночь.
- Нельзя встречать Новый год в старой одежде.
- Нельзя дарить книги.
- Нельзя не проводить старый год.
- Нельзя первой в Новом году в свой дом запускать женщину.
- Нельзя громко петь песни за столом.
- Нельзя материться.
- Нельзя не загадать желание под бой курантов.
- Нельзя загадывать желания, начинающиеся с «не…».
- Нельзя рассказывать кому-то о загаданном желании.
- Нельзя сразу после наступления Нового года выкидывать елку.
- Нельзя тушить новогодние свечи и выбрасывать недогоревшие.
- Нельзя сожалеть об уходящем годе.
- Нельзя не подарить подарки.
- Нельзя плакать и грустить под звон курантов.
И самое главное – нельзя не встречать Новый год!
Придерживаться этих советов или нет, решайте сами. Быть может, из всего списка вы выберете что-то подходящее для себя, и это поможет вам быть чуточку счастливее в Новом году. Выбор правильного решения приходит с опытом, а опыт, обычно, рождается только после неправильного выбора.
Источник: Деловой Славянск
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