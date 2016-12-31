Народные приметы: что нельзя делать 31 декабря 1 января. Новости

Как Новый год встретишь – так и проведешь целый год... Новогодняя шкатулка народной премудрости богата особыми советами о том, чего не стоит делать как 31 декабря, так и 1 января.

Вот лишь некоторые из них:

Нельзя встречать Новый год с долгами или пустыми карманами.

Нельзя в преддверии Нового года и сразу после его наступления трудиться (мыть, стирать, убираться).

Нельзя выносить мусор в новогоднюю ночь.

Нельзя встречать Новый год в неубранной квартире.

Нельзя в Новый год пришивать пуговицы.

Нельзя 31 декабря или 1 января ремонтировать и покупать обувь.

Нельзя перед Новым годом выбрасывать старую одежду и обувь.

Нельзя ругаться и кричать в новогоднюю ночь.

Нельзя встречать Новый год в одиночестве.

Нельзя, чтобы новогодний стол был пустым.

Нельзя резать пальцы во время приготовления еды.

Нельзя, чтобы за столом были одни женщины.

нельзя бить посуду.

Нельзя что-то ломать.

Нельзя закалывать на себе булавки.

Нельзя стричь волосы и ногти в новогоднюю ночь.

Нельзя мыть голову в новогоднюю ночь.

Нельзя встречать Новый год в старой одежде.

Нельзя дарить книги.

Нельзя не проводить старый год.

Нельзя первой в Новом году в свой дом запускать женщину.

Нельзя громко петь песни за столом.

Нельзя материться.

Нельзя не загадать желание под бой курантов.

Нельзя загадывать желания, начинающиеся с «не…».

Нельзя рассказывать кому-то о загаданном желании.

Нельзя сразу после наступления Нового года выкидывать елку.

Нельзя тушить новогодние свечи и выбрасывать недогоревшие.

Нельзя сожалеть об уходящем годе.

Нельзя не подарить подарки.

Нельзя плакать и грустить под звон курантов.

И самое главное – нельзя не встречать Новый год!

Придерживаться этих советов или нет, решайте сами. Быть может, из всего списка вы выберете что-то подходящее для себя, и это поможет вам быть чуточку счастливее в Новом году. Выбор правильного решения приходит с опытом, а опыт, обычно, рождается только после неправильного выбора.

Источник: Деловой Славянск