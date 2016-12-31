Ситуация в пунктах пропуска 31 декабря. Новости

Сегодня утром, 31 декабря, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, для пересечения линии разграничения в контрольных пунктах находилось следующее количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 40/80;

КПВВ «Марьинка» – 70/140;

КПВВ «Новотроицкое» – 100/70;

КПВВ «Гнутово» – 50/90.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток в контрольно-пропускных пунктах оставался динамичным. В целом, через КПВВ последовало 23300 человек и 4000 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 4790 человек и 725 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6290 человек и 1340 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5135 человек и 1110 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3230 человек и 815 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 3865 человек.

Также Госпогранслужба сообщает, что через КПВВ «Майорск» на выезд к неконтролируемой территории последовали два грузовика, от филиала компании «Человек в беде», с гуманитарным грузом.

За сутки военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями фискальной службы обнаружили 2 автомобиля, которыми на неподконтрольную территорию перевозили товары (мясную продукцию) и скрытые средства. Товары пытались провезти через КПВВ «Марьинка». Автомобиль, перевозивший груз мясной продукции.

А на КПВВ «Майорск» мужчина пытался скрыто переместить средства. Он ехал автомобилем «Митсубиси» из Бахмута (до переименования Артемовск) в Горловку. Во время проверки за пропуск автомобиля без проведения осмотра мужчина предложил пограничникам 8500 гривен и 100 долларов. Пограничники ответили отказом. Автомобиль был выведен из общего потока для проведения углубленного осмотра. В результате проверки транспортного средства в конструктивных особенностях были обнаружены денежные средства. Всего, по словам водителя, он перевозил 60 тыс. долларов. О выявленных средства были поставлены в известность правоохранительные органы.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»: утром очередь из более 50 автомобилей ожидает проезда в сторону Донецка, в сторону Курахово очередь больше 100 автомобилей, также есть пешая очередь.

Иван, житель Донецка: «На Донецк машин примерно 50».

Наталья, жительница Донецка: «В Курахово на нулевом посту – пусто, на таможне машин 100. Пеших – человек 100».

Роман, житель Донецка: «В Украину больше 100 движется».

КПВВ «Майорск»: небольшая очередь в сторону Бахмута, в направлении Горловки очередь минимальная. Отмечается, что движение на таможне «ДНР» в этом направлении медленное.

Руслан, житель Горловки: «В Горловку на таможне ДНР очень все медленно, в час по мерной ложке, вояки уже, видимо, отмечают».

Татьяна, жительница Горловки: «На Майорске в Горловку автоочередь 200 м, сразу дали талон. Пешая очередь в Горловку-мало под навесом!»

Лилия, жительница Енакиево: «В Украину на Майорске не много машин - 30-50»

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