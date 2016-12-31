Нововведения-2017: с завтрашнего дня в Украине многое изменится. Новости

В первый день нового года вступает в силу много новых законов, которые изменят жизнь украинцев. «Страна.UA» собрало их все в одном материале. Итак, что ждет Украину в 2017-м?

1. Платные телеканалы

1 января 2017 года вступает в силу закон «О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" (относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги)».

Благодаря этому медиагруппы теперь смогут требовать с операторов платного телевидения плату за вещание каналов в их сетях (до этого кабельщики были обязаны в соответствии с УПУ транслировать их бесплатно). Медиагруппы уже озвучили свои расценки, но, правда, не все провайдеры готовы им платить. Некоторые уже пригрозили просто отключить телеканалы прямо в новогоднюю ночь.

Если же они согласятся на условия телегрупп, расходы провайдеров вырастут, а вместе с ними – и абонплата для потребителей. В конечном счете, и так и так пострадает телезритель: либо останется без любимых передач, либо получит лишнюю статью расходов.

2. Новая пенсионная система

С Нового года, согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», система начисления пенсий изменится.

Так, 1 января 2017 года запускается накопительная система выплаты пенсий: каждый украинец моложе 35 лет начнет отчислять часть своей зарплаты на будущую старость. Такие отчисления аккумулируются на индивидуальном счете, воспользоваться ими можно будет только после выхода на пенсию. При этом на протяжении пяти лет (с 2017 по 2022 год) процент отчислений постепенно вырастет с 2% до 7%. В дальнейшем этот процент будет оставаться неизменным. За год планируется привлечь около 5 млрд грн.

Но вместе с тем будут проводиться и отчисления по солидарной (старой) пенсионной системе. Таким образом, при одновременной работе и солидарной (старой), и накопительной (новой) пенсионной системы некоторым категориям граждан придется платить больше 22% + 2% до 22% + 7% налогов в течение ближайших лет.

Напомним, что сейчас минимальная пенсия составляет 1247 грн, а в течение следующего года она поэтапно увеличится до 1373 грн. При этом прожиточный минимум составит до конца года 1700 грн.

3. «Минималка» 3200

С Нового года вступает в силу законопроект №5130 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», в соответствии с которым минимальная заработная плата повысится до 3200 грн.

При этом на протяжении всего 2017 года размер минимальной заработной платы уже не будет меняться в зависимости от пересмотра прожиточного минимума.

4. Вырастет зарплата учителей

С 1 января 2017 года должностные оклады учителей повысятся на два тарифных разряда – то есть, на 50%. Такое решение принял Кабинет министров Украины.

Таким образом, зарплата учителя высшей категории, которого отнесут не к 12-му, а к 14-му разряду, с 1 января составит от 5266 грн до 6841 грн. Учителя без категории будут получать от 3960 грн до 4853 грн.

К тому же, вырастет зарплата врачей – на 30%. Остальным бюджетникам повысят зарплату на сумму до 30%.

5. Большинство студентов останется без стипендий

Это, пожалуй, одно из самых обсуждаемых и спорных нововведений 2017 года. Уже с 1 января 2017 года существенно сократится число получателей стипендий, но при этом размер стипендии вырастет. Так, если сейчас студенты получают минимум 840 грн, то с Нового года станут получать 1100 грн (а повышенная стипендия составит 1600 грн, то есть, как прожиточный минимум).

Но зато теперь помощь от государства получат максимум 40% студентов (по рейтинговой системе), а не две трети, как сейчас. Кроме того, Минфин настаивает, чтобы к 2019 году постепенно уменьшить количество стипендиатов до 15%. Это уже спровоцировало студенческие протесты.

Кроме того, в рамках стипендиальной реформы стипендии разделятся на два вида: социальные (для социально незащищенных студентов – выходцев из малообеспеченных семей, льготников и т.п.) и академические (за заслуги в учебе).

Социальную стипендию будут получать 7% студентов. То есть, в общей сложности стипендию (академическую и социальную) будет получать не более половины (50%) всех украинских студентов.

6. Новая ставка единого налога

С 1 января 2017 года в Украине изменится ставка единого налога. С принятием изменений в налоговое законодательство, и изменением так называемой «минимальной зарплаты», изменятся условия работы субъектов предпринимательства, зарегистрированных как «единоналожники».

Главное изменение, которое было внесено в Налоговый кодекс Украины, – ставка единого налога для первой группы остается на уровне 10%, но отвязывается от минимальной заработной платы и привязываются к прожиточному минимуму, установленного на 1 января. Таким образом, предпринимателям нужно будет платить за месяц до 154,4 гривен.

Для второй группы остаются фиксированные ставки в процентах от размера минимальной заработной платы, но вырастет сама сумма – 640 гривен (20% от 3200 гривен).

По третьей группе также методология не поменялась – процентные ставки зависят от доходов. У плательщиков НДС остается 3%, у неплательщиков – 5%.

7. Снизятся цены на некоторые лекарства

С 1 января государство начнет регулировать цены на некоторые лекарства – в частности, на препараты против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, что должно обеспечить снижение цен на них.

Так, Кабмин установит предельные цены (верхняя граница цен) на эти лекарства на уровне не выше, чем в соседних странах (Польше, Латвии, Словакии, Венгрии, Чехии). На возмещение за счет государства стоимости лекарств в бюджете на следующий год предусмотрено 500 млн грн, еще 632 млн грн заложено на возмещение стоимости инсулина.

Кроме того, в 2017 году госфинансирование программы по противодействию эпидемии ВИЧ выросло на 132%. Это значит, что в следующем году страна сможет достичь беспрецедентного результата для Украины - 101 000 украинцев с ВИЧ получат лечение АРВ-терапией (лекарства выдаются государством бесплатно и хоть и не убивают вирус ВИЧ, но замедляют его развитие и развитие болезни, а также ее распространение, благодаря чему ВИЧ-инфицированные люди могут жить нормальной жизнью).

8. Вторая волна е-декларирования

По инициативе Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК), начиная с 1 января расширяется круг субъектов е-декларирования. В частности, директора школ и ректоры вузов также начнут подавать е-декларации (как руководители учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности), а также их заместители.

В НАПК также уточнили, что исполняющие обязанности руководителя учебных заведений или заместителя руководителя подавать электронные декларации не будут.

Напомним, введение электронного декларирования было одним из требований Европейского союза для введения безвизового режима с Украиной. 30 октября завершился первый этап подачи е-деклараций украинскими чиновниками. Во вторую волну е-декларирование попадет более широкий круг должностных лиц, в том числе начальники планово-хозяйственных, финансовых отделов и служб, заведующие складами, магазинами, мастерскими, ателье и их заместители, руководители отделов предприятий, ведомственные ревизоры и контролеры.

9. У аграриев заберут льготы, но помогут дотацией

Согласно Налоговому кодексу, с 1 января 2017 года все аграрии переходят на общую систему налогообложения – спецрежим НДС для сельхозотрасли отменяется. Если Верховная Рада Украины не утвердит каких-то новых норм, то это произойдет автоматически.

В то же время дотации на сельское хозяйство в 2017 году увеличатся вдвое и составят 5,5 млрд грн. В 5 раз вырастет бюджет Министерства аграрной политики и составит 7,4 млрд грн.

10. Акцизы на алкоголь, сигареты и топливо

В бюджете на 2017 год предусмотрено повышение акцизов на сигареты и алкоголь. На сигареты специфичная ставка составила 40%, а адвалорная ставка осталась без изменений.

На алкогольные и слабоалкогольные напитки налог вырос на 20%, крепленые и игристые вина – на 12%.

В компании Imperial Tobacco уже подсчитали, что при таких ставках среднестатистическая пачка сигарет подорожает в среднем на 3,5 грн. Украинцам стоит готовиться и к подорожанию алкоголя. Водка вырастет в цене на те же 20%, а пиво и вино – на 10-15%, считают эксперты. Это чревато дальнейшей тенизацией рынка и массовым распространением «паленки».

Важной налоговой новацией является также отмена так называемого розничного акциза с нефтепродуктов.

Теперь ставка с розничных продаж будет заложена в общие налоги на топливо. Соответственно, с 1 января 2017 года на бензин вводится ставка 213,5 евро/1 тыс. л, на сжиженный газ 52 евро/1 тыс. л, что примерно в 1,5 раза больше, чем сейчас.

Но главное – депутаты убрали «плавающий» акциз на дизельное топливо. Сейчас ставки варьируются от 97 евро до 125 евро/1 тыс. л в зависимости от качества топлива. Поставщики платят больше за «грязный» дизель уровня Евро-2, и меньше за топливо Евро-5. Теперь всем установили единый акциз – 139,5.

«Теперь же мало того, что все дизельное топливо вырастет в цене (примерно на 1 грн./л при сохранении текущего курса доллара), так импортерам еще и будет невыгодно завозить продукцию более высоких экологических стандартов, следовательно, стоит ожидать общего ухудшения качества», – прогнозирует руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.