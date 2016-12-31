В Украине долги по зарплате – 2 млрд грн, 18% из них – Донецкая область. Новости

В Донецкой области задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 декабря 2016 года составила 356,3 млн грн, или 17,8% всех долгов по ее выплате в Украине (2004,0 млн грн). Об этом 29 декабря сообщило Главное управление статистики Донецкой области.

Невыплаченная зарплата в Донецкой области эквивалентна 12,5% фонда оплаты труда, начисленного в ноябре (в среднем по Украине – 4,6%).

В течение ноября долги по зарплате увеличились на 12,7 млн грн, или на 3,7%. По сравнению с 1 января 2016 года они меньше на 4,3 млн грн, или на 1,2%.

Задолженность по зарплате на экономически активных предприятиях области на 1 декабря составила 321,7 млн грн, или 90,3% всех долгов. Это на 3,6% больше, чем было на 1 ноября, и на 2,4% меньше по сравнению с 1 января 2016 года.

В промышленности в течение ноября задолженность перед работниками экономически активных предприятий увеличилась на 5,6%, составив на начало декабря 287,9 млн грн, или 89,5% долгов экономически активных предприятий всех видов деятельности. Из них 88,3 млн грн не выплачено работникам угольной промышленности, что по сравнению с задолженностью на 1 ноября больше на 16,5%. Увеличились в ноябре на 2,7% долги по заработной плате работникам экономически активных предприятий машиностроения и на 1 декабря достигли 177,3 млн .грн.

В управлении отмечают, что приведены данные по области без учета неподконтрольной украинской власти территории.

Читайте также: