Сводка из зоны АТО за 30 декабря: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки, 30 декабря, украинские позиции были обстреляны 48 раз. Об этом утром сегодня, 31 декабря, сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО полковник Леонид Матюхин.

На мариупольском направлении с 120 и 82 миллиметровых минометов противник вел огонь по Широкино и Талаковке. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Водяное, Талаковке, Павлополь, Марьинке, Широкино, Лебединскому и Гнутово.

На луганском направлении с 82 миллиметровых минометов противник стрелял по Новозвановке, с гранатометов и стрелкового оружия – по Станицы Луганской, Новозвановке, Кондрашовке Новой, Новоалександровке.

На донецком направлении из стрелкового оружия – по Троицкому, Авдеевке, Луганском, Зайцево, Южном, Верхнеторецком и опытно. В Районе Попасной произошло боестолкновение. Нападение боевиков отражено, противник понес потери и отступил.

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики накануне вечером нарушили новогодний "режим тишины", обстреляв поселок Зайцево на севере Горловки, а также села Саханка и Красноармейское Новоазовского района». Жертв и разрушений нет.

В «ЛНР» говорят о шести обстрелах их позиций. С направления железнодорожной станции Новокондрашевская три раза был обстрелян район села Красный Яр. Огонь велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия. «Дважды киевские силовики обстреливали район села Калиновка с направления поселка городского типа Луганское из 82-мм минометов и стрелкового оружия. По району села Калиново велся огонь из 82-мм минометов с направления села Новозвановка», – говорят в «народной милиции ЛНР».