График работы Штаба Рината Ахметова на новогодние праздники. Новости

С 31 декабря 2016 года по 15 января 2017 года, включительно, на пунктах выдачи гуманитарной помощи Штаба Рината Ахметова будет проводиться инвентаризация и санитарные работы. Выдача продуктовых наборов в этот период осуществляться не будет. Об этом сообщает пресс-служба Штаба.

Уже с 16 января 2017 года пункты выдачи будут работать в обычном режиме.

Также сообщается, что с 31 декабря по 9 января горячая линия Штаба будет работать через сервис онлайн-помощи на сайте Гуманитарного штаба. Через онлайн-помощника можно оперативно получить ответы на все интересующие вопросы. Для этого необходимо зайти на сайт Штаба и выбрать в меню помощника интересующую тематику. После выбора вопросов и подвопросов вы получаете необходимый ответ.

Уже с 10 января горячая линия будет работать в штатном режиме.

Кроме того, во время новогодних праздников получить информацию можно через официальные страницы Штаба Рината Ахметова в Фейсбуке и Вконтакте. Отправляйте свои вопросы через кнопку «Сообщения».

Также вы можете отправлять свои обращения на электронный адрес: helpdonbass@fdu.org.ua.