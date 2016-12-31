Хит-парад городских елок Мариуполя. Новости

В Мариуполе к встрече 2017 года установили и нарядили 20 городских елок. Из них – 12 искусственных, 4 наборных и 4 настоящих. Каждая из зеленых красавиц по-своему привлекательна – высотой, украшениями и огнями.

Самой яркой и самой высокой в Мариуполе стала живая ель на пл. Свободы, открытая 25 декабря.

Высота зеленой красавицы, прибывшей из Мукачево, вместе с тетраподами достигает 20 метров. Ее украшают самая длинная гирлянда в Мариуполе протяженностью в 1 км, а также множество новогодних игрушек.

Не менее привлекательной для мариупольцев стала городская 14-метровая елка у драмтеатра с гирляндой в 400 м.

Дерево манит жителей не только огнями и убранством, но и яркой композицией из светящихся фигур оленей, полярных медведей и снеговика.

Возле светящейся инсталляции горожане охотно фотографируются.

Ко Дню святого Николая мариупольцев удивил и ДК «Молодежный» – живая 5-метровая сосна радует глаз зрителей в фойе дворца. Для ее декора понадобилось 300 новогодних шаров.

Порадовал зелеными красавицами и железнодорожный вокзал. Традиция устанавливать ель здесь соблюдается не один год. Праздничной атрибутикой пассажиры могут любоваться в здании вокзала – живой сосной у касс и искусственной высокой елью у центрального входа.

Пестрят огнями и ели районного значения. На пл. Независимости в Кальмиусском районе города установили искусственное дерево высотой 15 метров.

Высота ели в Левобережном районе в парке «Веселка» несколько меньше – 14 метров.

Чтобы «зажечь» эти две елки, понадобились гирлянды по 500 м.

Уступает по высоте ель в Приморском районе – 12 м. 7-метровая живая ель установлена и в пгт Сартана. А во Дворце культуры пгт Старый Крым вращающуюся ель украшают 60 ручных деревянных игрушек местного мастера.

Источник: MRPL.city