Как пережить новогодние праздники. Новости

Как отмечает статистика, в период с 31 декабря по 10 января службе «скорой помощи» приходится работать в усиленном режиме, количество обращений возрастает в три раза, пишет «DonbassUA».

Самыми распространенными несчастьями в эти дни выступают ожоги от фейерверков, петард, ракет. Далее следуют отравления, обморожения (под воздействием алкоголя сосуды расширяются, снижается порог чувствительности), травмы глаз от пробок шампанского, приступы астматического удушья (ароматизированные свечи, алкоголь, синтетические елки), аллергии и прочие неприятности.

Надо меньше пить и… есть

Чтобы избежать последствий от излишнего возлияния и переедания можно дать совет, к которому мало кто прислушивается в новогоднюю ночь: «Надо меньше пить и есть, не забывать о здоровом образе жизни. Из многообразия праздничных угощений можно выделить самые-самые… Те, которые вкусные, но вредные.

Самые вредные блюда

Тарталетки. Эти любимые многими закуски обычно состоят из жирного теста и жирной начинки (из взбитых сливок, сыра, печени трески). Они такие маленькие и вкусные, что легко и быстро поедаются, нанося удар по печени и желчному пузырю.

Совет : замените тарталетки на канапе из любого хлеба. В сочетании с теми же продуктами, они будут содержать гораздо меньше калорий.

Салаты заслуживают особо осторожного отношения. «Селедка под шубой» может стать причиной диареи, если вы после нее съедите свежую капусту, заправленную сметаной.

Все салаты с картофелем, маринованными огурцами, майонезом очень быстро портятся, особенно, находясь на праздничном столе (когда в комнате очень тепло). Если салат «провел» на столе больше шести часов, употреблять его в пищу не стоит. Если он стоял в тепле десять часов, то превратился в бомбу, способную вызвать острые рези в желудке и серьезное отравление.

Особо опасно сочетание маринованных огурцов с майонезом. Даже салат вполне пригодный к употреблению, содержащий маринованный огурец, картофель, майонез, способен вызвать дискомфорт, если у вас гастрит или язва.

Совет : от традиционных «Оливье» и «Шубы» вполне можно отказаться. Придумайте или найдите рецепты более полезных салатов. Майонез для заправки замените оливковым маслом, нежирной сметаной, лимонным соком. Сладкие салаты можно заправить йогуртом.

Спиртное может частично нейтрализовать токсичное действие болезнетворных бактерий, играя роль антисептика. Этим можно объяснить тот факт, что люди, выпивающие водку во время застолья, от диареи страдают реже. Однако следует помнить: высокие градусы убивают не только бактерии, но и микрофлору кишечника, что приводит к несварениям, запорам, метеоризму.

Совет : почти все спиртные напитки высококалорийны и плохо сочетаются между собой. Особенно вредно смешивать алкогольные напитки с газированными, а также чередовать градусы (повысить, понизить, «полирнуть»). Такие эксперименты могут закончиться не только похмельем, но и больничной койкой.

Жареное мясо. Запеченный гусь, утка или свинина нередко являются коронными блюдами праздничного стола. Их аппетитный вид не должен вводить в заблуждение: жареное и жирное мясо служит тяжелым грузом для печени, желчного пузыря и желудка.

Совет : замените жирное мясо на индюшатину, телятину, запеките их с овощами. Жирное мясо дополните гарниром из овощей, тушеных или свежих.

Кексы, пирожные, безе и другие сладости, содержащие песочное тесто, очень вредные: в их составе высокий процент жира и сахара.

Совет : замените песочные сладости бисквитными и слоеными изделиями. Они содержат в полтора раза меньше жиров и калорий.

Колбаса. Особенно вредные колбасы – копченые. Карбонат и ветчина из мяса птиц гораздо полезнее для организма. Они менее жирные и калорийные.

Совет : вместо колбасы поставьте на стол кальмары или отварной язык.

Необходимые «полезности»

1. Голодным садиться за праздничный стол нельзя. Многие придерживаются точки зрения, что нужно приберечь место в желудке для разных вкусностей и морят себя голодом в течение предшествующего дня. Хозяюшки, которые весь день трудятся как пчелки, готовя дом, стол, себя к встрече гостей, не успевают иной раз даже перекусить. Что происходит с вашим организмом в этом случае?

Контроль поглощения пищи из-за разыгравшегося аппетита и под воздействием алкоголя ослабевает, и вы способны переесть уже в первые полчаса застолья.

В течение дня устраивайте небольшие перекусы для себя и для своих домочадцев. Лучше всего перекусывать продуктами, богатыми протеинами: сырами, куриным мясом, орешками. Прибавим к ним приправы и специи, тонизирующие организм и помогающие пищеварению. Наши помощники в преддверии застолья - корица, имбирь, карри, перец. А также овощи, фрукты, свежевыжатый сок. Помогут желудку йогурт, кефир, творог. Мучного стоит воздержаться.

2. Вздремнуть необходимо обязательно. Иначе сил на торжество может не хватить. Если не получается выкроить хотя бы часик на сон, то поможет взбодриться контрастный душ.

3. Шампанское не признает конкурентов, смешивать его с другими алкогольными напитками не стоит. Лучше ограничиться каким-нибудь одним. В отношении крепости, существует правило: градусы должны быть на одном уровне или повышаться.

4. Пейте во время застолья больше воды. Это предотвратит обезвоживание организма, снизит уровень алкоголя в крови, поможет выведению токсинов. Вода должна быть простой, не газированной.

5. Спиртное и газированные напитки не сочетаем! Углекислота помогает быстрее всасываться алкоголю в кровь, что приводит к более быстрому опьянению.

6. Сладкие спиртные напитки губительны для поджелудочной железы. Наименее опасно в этом плане белое сухое вино.

7. «Артподготовка». Если вам давно не приходилось пить крепкие напитки, и вы знаете, что в новогоднюю ночь этого не избежать, подготовьте свой организм. За несколько дней до праздника введите в свой рацион граммов по 50 в день водки или другого спиртного. Это мягко подготовит печень к более серьезному испытанию.

8. Помощь пищеварению. На праздничном столе должны обязательно присутствовать продукты, улучшающие пищеварение. К ним относятся кислые морсы, компоты, кислые фрукты, лимоны, маринованные помидоры и огурцы, квашеная капуста.

9. Исключаем сладкие фрукты. Даже в качестве десерта. Они, сочетаясь с жирными и мясными блюдами, создадут среду, благоприятную для брожения. В результате вам обеспечены вздутие живота, отрыжка, газы.

10. Не переедаем. Умеренность в еде еще никому не испортила праздник и настроение. Ночь длинная, не стремитесь попробовать все привлекательные блюда сразу. Лучше есть меньше, но чаще.

Рецепты самопомощи

Похмелье. Перед праздничным застольем, чтобы снизить токсичное влияние алкоголя, примите Медихронал. Можно выпить энтеросорбенты до и после.

Снять похмелье поможет испытанное веками средство – рассол. Также хорош чай с лимоном и медом, свежий воздух и сон. Рекомендуется именно эта последовательность: чай, воздух, сон.

Помощь печени. Любое застолье – серьезное испытание для нашей печени. Уменьшить боли, вывести скопившуюся лишнюю желчь помогут народные средства: отвар кукурузных рылец или шиповника.

Отравление. Промываем желудок подсоленной теплой водой (не менее двух литров, после каждых двух-трех стаканов вызываем рвоту). Чтобы замедлить всасывание ядов, необходимо выпить что-нибудь обволакивающее: кисель, крахмал, молоко, молочную сыворотку.

Измеряем температуру, если столбик термометра поднялся выше 37,4, следует обратиться за помощью к врачу. Немедленно вызвать «скорую» необходимо при растущей температуре, ухудшении зрения, рвоте, головной боли (не похмельной). Такие симптомы имеет отравление ботулотоксином. Отравление грибами проявляется похоже, а также бледными кожными покровами, чернотой под глазами.

Диарея. Примите имодиум, смекту или лоперамид согласно инструкции. Лоперамид предпочтительнее при длительной и частой диарее (в сутки более трех раз).

Изжога. Может появиться, как следствие употребления жирной пищи, газированных напитков, шампанского (в большом количестве). Также причиной изжоги может стать повышенная кислотность желудка.

Поможет «Альмагель А», этот препарат снимет рези, устранит изжогу и боли в желудке. При длительной изжоге (дольше трех дней), необходимо показаться врачу.

Многие при изжоге принимают соду, этим методом увлекаться нельзя, так как можно спровоцировать рак пищевода и желудка.

Проверяем аптечку

В преддверии праздника, проверьте вашу аптечку. В ней обязательно должны присутствовать следующие средства: ферментные препараты, которые помогут пищеварению, противорвотные, противодиарейные, от изжоги, от обезвоживания при рвоте и диарее, адсорбенты, всасывающие токсины при отравлении, препараты для промываний желудка, от похмелья.

На случай травм, ожогов от петард, фейерверков: препараты, останавливающие кровотечение, жгут резиновый, йод, зеленка, перекись водорода, пластырь, бинт, вата, противоожоговые средства.

В случае возникшего в разгар праздника недомогания принимать лекарство не спешите. Внимательно прочитайте аннотацию, очень часто спиртное и лекарство не совместимы. Также следует быть осторожным тому, кто принимает антидепрессанты. Сочетание их со спиртным может спровоцировать гипертонический криз.

Медики рекомендуют людям, перенесшим инфаркт или инсульт, страдающим гипертонией, астмой, желчнокаменной болезнью, сахарным диабетом, беременным женщинам, кормящим мамам воздержаться от употребления крепких напитков.