Новогодний стол для жителей Луганщины подорожал на 15-20%. Главная

Новогодний стол подорожал для жителей Луганской области. Весь год цены росли медленно, но уверенно, что в результате привело к росту стоимости основных блюд в среднем на 15-20%.

Чаще всего покупают продукты для традиционных блюд – оливье, сельдь под шубой, холодец, бутерброды, запеченное мясо.

По самым скромным подсчетам, новогодний стол в прошлом году обходился в среднем 800 – 1000 грн. А вот в нынешнем году новогодний стол будет стоить примерно 1500 тыс. грн с учетом на семью в 4 человека: двоих взрослых и двоих детей.

За килограмм мяса, например, свинины, придется заплатить около 80 грн. Для традиционного оливье – 35 грн уйдет на овощи. На праздничную нарезку нужно потратить около 200 грн. Побаловать детей конфетами будет стоить от 60 грн и выше. Символы Нового года – мандарины стартуют от 25 грн.

Единственным блюдом, которое за год подешевело, стал салат «Сельдь под шубой»: из всех ее ингредиентов подорожал только майонез.

Источник: ТК «ЛОТ»