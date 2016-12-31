В 2016 году в мире погибли 93 журналиста. Новости

В 2016 году в мире, выполняя свои профессиональные обязанности, погибли 93 журналиста и работники средств массовой информации. Представители СМИ становились жертвами целенаправленных нападений, взрывов бомб или были убиты во время освещения боевых действий. Об этом 30 декабря сообщила Международная федерация журналистов (МФЖ), пишет Deutsche Welle.

По данным МФЖ, больше всего журналистов погибло в Ираке (15), Афганистане (13), Мексике (11), Йемене (8), Сирии (6), Гватемале (6). Среди погибших также один журналист из Украины – сотрудник «Украинской правды» Павел Шеремет. Всего в 2016 году погибло на 19 журналистов меньше, чем в 2015 году.

«Мы всегда приветствуем любое снижение уровня насилия против журналистов и работников СМИ, однако эти цифры не дают чувствовать себя спокойно. Мы дальше надеемся на окончание кризиса безопасности в СМИ, – заявил президент МФЖ Филипп Лерут.

Еще 29 журналистов погибли в 2016 году в двух авиакатастрофах – в Колумбии и России.