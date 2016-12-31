Порошенко везет в Мариуполь делегацию сенаторов США. Новости

Сегодня, 31 декабря, вместе с президентом Украины Петром Порошенко в Мариуполь приедет также делегация сенаторов и посол США. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский политик Михаил Саакашвили.

По его словам, американская делегация ознакомиться, как в регионе работает американская система военной защиты.

«После завтрака они полетели в Мариуполь на презентацию американской системы военной защиты, продажу которой я вместе с другими тоже лоббировал в Конгрессе в прошлом году», – отметил Саакашвили.

Как ранее сообщалось, 31 декабря президент Украины Петр Порошенко приедет в Мариуполь, чтобы поздравить военных с наступающим Новым годом.