В Мариуполе число субсидиантов выросло в 6 раз, а переселенцев стало меньше на 25% (Видео) . Новости

В новом отопительном сезоне Центральном районе Мариуполя вместо прежних 4,5 тыс. получателей субсидий оформили 27 тыс. По состоянию на конец декабря отработано 85% от общего числа получателей субсидий.

«На сегодня мы стараемся назначить все эти 100% субсидий. Люди, которые еще не получили уведомление, они приходят, и мы стараемся сразу этого человека уже не отправлять, а решать этот вопрос на месте», – пояснила начальник Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Центрального района Татьяна Радионова.

Но субсидия будет назначена именно с периода обращения человека, а коммунальные предприятия выполнят таким абонентам перерасчет.

Чтобы УТЗСН Центрального района могло справиться с объемом работы, на 22 человека был увеличен штат сотрудников, за счет средств городского бюджета купили новую компьютерную технику, поэтапно выполняется ремонт помещений. Плюс соцподразделения начали выплачивать коммунальным предприятиям кредиторскую задолженность по льготам и субсидиям.

«В город вошли по нашему району 35 млн грн, мы, получается, частично закрыли эту кредиторку», – сказала Татьяна Радионова.

Соцработники закрывают год без долгов по всем социальным выплатам. В их числе и переселенцы. Совсем недавно в Центральном районе было зарегистрировано максимальное число перемещенных лиц. На сегодня из 40 тыс. переселенцев осталось 30 тыс. Многие мигрировали, остальные были исключены из базы после проверок фактического места проживания.

В новом году УТЗСН Центрального района начнет свою работу уже 3 января.

Источник: ТРКК «Сигма»