Сводка из зоны АТО за 31 декабря: версии сторон конфликта. Новости

За новогодние сутки украинские позиции подверглись 44 обстрелам. Об этом утром сегодня, 1 января, сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО полковник Леонид Матюхин.

На мариупольском направлении с 122-миллиметровой артиллерии противник вел огонь в направлении украинских позиций в районе Водяного. Вблизи Широкино использовали 120 и 82 миллиметровые минометы. У Марьинки огонь вел снайпер. С гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Водяное, Широкино, Павлополь, Гнутово, Чермалык, Красногоровке и Старогнатовке.

На донецком направлении с 82-миллиметровых минометов боевики обстреливали украинские позиции в районе Луганского. С гранатометов и стрелкового оружия – у Авдеевки, Майорская, Южного, Зайцево, Луганского и Крутой Балки.

На луганском направлении из гранатометов вели огонь вблизи Новозвановка, Станицы Луганской и Кондрашивки Новой.

В «ДНР» заявляют, что «украинская армия в первые минуты нового 2017 года открыла огонь по селу Саханка Новоразовского района на юге ДНР», а также обстрелу подвергся поселок Трудовские на западе Донецка, Зайцево под Горловкой и окрестности Ясиноватой. «В 00:01 украинские силовики открыли огонь из минометов калибра 82 и 120 мм по селу Саханка Новоазовского района на юге страны. В считанные минуты с позиций противника было выпущено 30 мин», – сообщают силовые ведомства «ДНР».

В «ЛНР» уверяют, что «киевские силовики за минувшие сутки 5 раз обстреляли позиции народной милиции ЛНР. С направления Станицы Луганской трижды был обстрелян район памятника князю Игорю, огонь велся из подствольных гранатометов ГП и стрелкового оружия. Район села Калиновка был дважды обстрелян из стрелкового оружия с направления пгт Луганское».