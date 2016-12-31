Стоимость новогодних кафе и ресторанов Мариуполя. Минимум – 500 грн с чел.. Новости

Стоимость празднования Нового года в кафе и ресторанах Мариуполя продолжает расти. Если в 2010 году можно было вложится в 200-300 грн с человека, в 2013 году – в 500 грн., то сейчас 500 грн – это эконом-вариант, самый минимум, который можно потратить на праздник.

Рестораны и кафе. Стоимость празднования Нового года в ресторане «Старый маяк» – 650 грн с человека. В эту сумму входит минимальный заказ (350 грн.) и шоу-программа (300 грн.). Развлекать посетителей будет ведущий, шоу-балет, Дед Мороз со Снегурочкой. Гостей ждет живая музыка и пиро-шоу.

В «Трактире на Греческой» праздник обойдется минимум в 700 грн с человека. 400 грн – это кухня, а 300 грн. стоит шоу-программа. Здесь также будет большая программа, которая помимо прочего включает в себя лед-шоу.

В кафе «RedCups» отпраздновать Новый год можно за 600 грн с человека. 350 грн придется заплатить за кухню и 250 грн – за шоу-программу.

В кафе «Чумаков» новогодний вечер стоит 800 грн, из которых 600 грн пойдет на минимальный заказ и 200 грн – на шоу-программу.

Самым дорогим заведением для празднования Нового года оказался ресторан «Винтаж». Гостям предлагают большую шоу-программу с ведущим, бармен-шоу, подарками, угощениями и дискотекой, за которую вообще не нужно платить. Правда, минимальный заказ с человека составляет 1000 грн.

При чем на дискотеке в «Винтаже» цена будет другой – 150 грн за вход и 500 грн минимальный заказ. Здесь посетителей будут развлекать МС, пи-джейки, шоу-балет.

Ночные клубы. В ночном клубе «Эгоист» цена отдыха напрямую зависит от места расположения столика. Если стол в основном зале на высоком уровне, то за 1 человека предстоит заплатить от 600 грн (350 грн минимальный заказ и 250 грн шоу-программа), за столик у танцпола – 550 грн (350 грн минимальный заказ и 200 грн шоу-программа), за столик в караоке-баре – 500 грн (350 грн. минимальный заказ и 150 грн шоу-программа). В качестве бонуса здесь предлагают подарок каждому столику бутылку шампанского.

Отдых в ночном клубе «Коралл» стоит 700 грн с человека. Шоу-программу посетителям здесь дарят в подарок, а на каждый стол бесплатно ставят салат «Оливье».

В клубе «Барбарис» иные условия. Здесь никто не платит за шоу, зато вход стоит 200 грн Минимального заказа нет, но есть депозит на стол. К примеру, столик на 6 человек стоит 2500 грн и 3500 грн в зависимости от места расположения. Столик на 8 человек стоит 4000 тыс. грн.

Источник: Сайт города Мариуполя