Поселок Зайцево после «серой зоны»: без зарплат, без электричества, но с надеждой. Новости

Военно-гражданская администрация поселка Зайцево (прифронтовая зона, примыкает к Горловке) проходит процесс регистрации, поэтому пока не имеет материально-технической базы, а ее сотрудники не получают заработную плату, «и это все в условиях войны». О сегодняшней жизни поселка, который после переноса КПВВ в Майорск вышел из «серой зоны», на своей странице в Facebook рассказал глава Зайцевской ВГА Владимир Веселкин.

За не полные три прошедших месяца, меня часто посещали разные мысли. Иногда казалось, что на мне проводят экперемент...) Суть которого в том, чтобы понять, сколько человек сможет проработать в весьма нестандартной обстановке.

Нестандартность заключалась в полном отсутствии материального и технического обеспечения, зарплаты в том числе. Наличие команды, обязательно, одному там ни как! Они также, работают на перспективу. И это все в условиях войны... По сути это правильно, декларируешь свою компетентность, докажи на деле. Везде бы так!)))

Мы справились. Сделали вполне достойную администрацию, где чисто, тепло и главное удобно всем, и работникам и посетителям. Есть хороший фельдшерский пункт, работает отличный участковый, настоящий шериф). Пенсии и субсидии начисляют, мы для этого делаем тоже очень многое. Миссии к нам едут с удовольствием, им огромное спасибо!

Автобус вот-вот пойдет от нас в Бахмут, не просто каждый день, а несколько раз в день. И главное, очень скоро ожидаем начало работ по восстановлению подачи электричества... материалы уже свозят. Есть еще много чего, что перечислять можно, но не буду, суть в другом.

Я думал это мы такие способные, сам себя не похвалишь, никто не похвалит))) Нет, способными оказались другие. Пока фамилий не скажу, еще не знаю, но имена Рома и Руслан знаю, лица тоже. Они реально гении!!! За два месяца наладили продажу воздуха так, что желающих хоть отбавляй. Тупо занимают места на 20-30 машин, как видно на фото, и продают минимум по 200 грн место!!! От этого пропускная способность не меняется, но половина очереди стоит за деньги))) Они чуть ближе к КПВВ, даже если приехали позже «задних» и готовы за это платить.

Вдумайтесь: 20 даже мест по 200грн… Каждый день!!! Нет 200 грн, проедешь, но на пару часов позже. Это тупо развод, которого скоро не будет. Пока будет идти процесс регистрации военно-гражданской администрации, получения печати и комплектации штата, займусь этими «народными умельцами»!