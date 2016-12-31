Мариуполь-2016: цифры и факты. Инфографика. Новости

Много событий произошло в Мариуполе в уходящем году.

В этом году началась реформа жилищно-коммунального хозяйства. Результаты, которые налицо уже сегодня: замена водопровода, установка счетчиков, ремонты домов и благоустройство города, пишет «Сайт города Мариуполя».

Также в Мариуполе появилось больше транспорта. За счет местного бюджета и инвестиций городу удалось приобрести 43 единицы техники и пустить дополнительный поезд.

Активную работу с общественностью провели депутаты горсовета и лично Мариупольский городской голова Вадим Бойченко. Всего граждане более 6 тыс. раз обращались за помощью к чиновникам. Из бюджета было выделено 5,5 млн грн на решение проблем мариупольцев.

Бюджет города на 2016 год. По состоянию на 22 декабря, согласно информации горсовета, общий доход составил 2881,5 млн грн. А расходы в текущем году составили 2332,1 млн грн. Нужно отметить, что в этом году средств поступило больше, чем в предыдущем.

Так, например, из городского бюджета выделили 172 млн грн на компенсацию льготного проезда перевозчикам и 295,5 млн грн на субсидии жителям Мариуполя. В этом году субсидии оформили почти в 3 раза больше людей, чем в 2015 году.

Население Мариуполя по состоянию на сентябрь этого года составляет всего 472 тыс. чел., почти половина из которых — недееспособные граждане.

В уходящем году произошло много необычных событий. В 2016 впервые провели фестиваль уличной еды, открыли новый университет, социальную столовую, пригласили наибольшее количество звезд украинского шоу бизнеса, закрыли игорные заведения и прочее. Еще некоторые из нашумевших событий города представлены в инфографике.