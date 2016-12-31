31 декабря продлится на одну секунду дольше. Новости

31 декабря 2016 года станет на одну секунду длиннее для Международного скоординированного времени (UTC). Дополнительную секунду вставят в 23:59:59 UTC. Об этом сообщила в своем бюллетени Международная служба вращения Земли (IERS).

Благодаря этому последовательность смены дат в UTC будет выглядеть так:

31 Декабря 2016, 23:59:59

31 Декабря 2016, 23:59:60

01 Января 2017, 0:00:00

Дополнительные секунды необходимы для того, чтобы сократить разницу между международным скоординированным временем, отмеряемым атомными часами, и UT1, связанным с суточным вращением Земли. За этим следит Международная служба вращения Земли. В основе решений о добавлении или наоборот исключении секунды лежат высокоточные наблюдения за удаленными объектами. Для этого используются радиоинтерферометры со сверхдлинной базой. Как только разрыв достигает 0,9 секунд и выше назначается корректировка UTC.

Для того, чтобы вводить корректировки существует третья система отсчета времени, так называемая TAI – Международное атомное время. В 1972 году его разница с UTC составляла 10 секунд. Каждая дополнительная секунда увеличивает эту разницу. К 2017 году разрыв составит 37 секунд. По соглашению, секунды добавляются 30 июня или 31 декабря.

В последний раз секунду добавляли 30 июня 2015 года. Интересно, что дополнительные секунды иногда оказываются причиной ошибок в работе серверов.