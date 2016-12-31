Порошенко прибыл в Мариуполь. Донецкий погранотряд готов к вручению военной техники (Фото). Новости

Сегодня, 31 декабря, в Мариуполь прибыл президент Украины Петр Порошенко. Визит начался с опозданием из-за «нелетной» погоды: вместо в 14:00 президент прибыл около 16 часов.

По прилету он отправился на встречу в пункт наблюдения морских пограничников, который расположен на западе Мариуполя.

В Донецком пограничном отряде к приезду президента на плацу выставили:

6 бронированных автомобилей Hummer;

боевой катер UMS1000;

6 аэрокомлесов, оснащенных тремя беспилотниками, которые могут осуществлять наблюдение в любое время суток и подавлять радиосигналы противника;

10 снайперских винтовок Barrett;

комплекты для водолазов.

Все перечисленное – подарок президента украинским пограничникам.

Но самое главное - на посту госпогранслужбы установлена современная система раннего выявления и идентификации целей на Азовском море «AEROS» производства США. Она предназначена для радиолокационного и электронного круглосуточного наблюдения.

6 пограничников будут награждены сегодня государственными наградами, старшему лейтенанту Вячеславу Семенову присвоено звание героя Украины посмертно. С начала проведения АТО государственные награды получил 721 пограничник.

Также запланирована видеосвязь с Краматорском, для этого установлены ретрансляторы и экраны.

Источники: Сайт города Мариуполя, MRPL.city

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