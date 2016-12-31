Порошенко на Донетчине провел совещание штаба АТО и вручил оружие сенаторам США (Видео). Новости

Сегодня, 31 декабря, президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область вместе с делегацией сенаторов США, посетил командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить морских пехотинцев с наступающим Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Президент посетил передовые позиции украинской армии в районе проведения АТО. Глава государства посетил подразделения морской пехоты Военно-морских сил Украины, который держит линию обороны в Широкино.

Петр Порошенко пообщался с личным составом 36-й отдельной бригады морской пехоты, поздравил украинских воинов с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым и вручил новогодние подарки.

По приглашению Главы государства с ситуацией в зоне АТО ознакомилась также делегация сенаторов США, которую возглавляет сенатор Джон Маккейн. Президент также вручил украинское наградное оружие американским сенаторам.

Глава государства также провел совещание в штабе АТО и принял доклад руководителя штаба о ситуации в районе проведения антитеррористической операции, в том числе в секторе «М», где продолжаются обстрелы позиций украинских военных со стороны пророссийских террористов.

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