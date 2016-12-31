Порошенко побывал на передовой под Мариуполем. Главная

Сегодня, 31 декабря, президент Украины Петр Порошенко после прибытия в Мариуполь посетил воинскую часть на передовой линии фронта. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Только что я уже побывал на передовой. Скоро буду иметь возможность отметить приближение Нового года общим обедом с офицерами и солдатами», – написал гарант.

Щойно я вже побував на передовій. Згодом матиму можливість відзначити наближення Нового року спільним обідом з офіцерами та солдатами pic.twitter.com/TXQAhuROS3 — Петро Порошенко (@poroshenko) 31 декабря 2016 г.

Глава государства также поблагодарил всех бойцов и сотрудников силовых ведомств за их службу.

«Возможностью мирно отметить Новый год и Рождество мы обязаны воинам ВСУ, Нацгвардии, пограничникам, другим силовым структурам», – подчеркнул Порошенко.

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