Порошенко в Мариуполе вручил пограничникам уникальную систему обнаружения целей AEROS (Фото). Новости

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область осмотрел наблюдательный вышку «Мариуполь» и принял участие в запуске системы раннего выявления, предупреждения и идентификации целей «AEROS», которая размещена в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Также Порошенко передал пограничникам легкобронированное катер UMC-1000, 16 единиц бронированных автомобилей марки «Hummer и новое вооружение.

Глава государства передал соответствующие сертификаты на технику и оборудование командирам подразделений.

«На праздник не принято появляться с пустыми руками. Поэтому и сейчас моряки-пограничники получили модернизированный скоростной патрульный бронированный катер украинского производства», – сказал Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что ведется работа по созданию комплексной системы охраны морских границ Украины и ее морской экономической зоны.

«Примером того, как продвигаемся в решении этой задачи, является обновленный пост технического наблюдения "Мариуполь". Он оснащен новейшей системой раннего обнаружения, предупреждения и идентификации целей. Находит любую воздушную, надводную цель. Надо, и пловца найдем», – подчеркнул президент.

По его словам, система «AEROS» – это совместная украинско-американская разработка, которая изготовлена на одном из предприятий «Укроборонпрома». За счет помощи, инвестиций американских партнеров эта система существенно повышает эффективность реагирования.

«2,5 года назад мы были абсолютно слепы и не имели никакой информации. Сегодня отсюда на расстоянии до 50 км в каждую сторону мы точно контролируем безопасность наших границ», – подчеркнул Петр Порошенко.

Глава государства отметил, что эта система раннего обнаружения целей уникальна тем, что «видит» сразу воздух, воду, землю, способна одновременно вести и определять поведение до 200 целей.

«В дальнейшем планируется произвести и установить еще 5 таких комплексов. Они будут интегрированы в единую государственную информсистему выявления и анализа надводной и воздушной обстановки в акватории Черного и Азовского морей и в бассейнах Днепра и Дуная», – сообщил президент.

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