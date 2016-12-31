Никакого «режима тишины» на Донбассе нет, – Порошенко. Главная

Президент Украины Петр Порошенко констатировал несоблюдение «режима тишины» на Донбассе, что подтвердили недавние жаркие бори в районе Светлодарской дуги. Об этом он сказал сегодня, 31 декабря, во время визита вместе с американскими сенаторами к украинским военным в Широкино, передает «112.ua».

«Хотя интенсивность огня боевиков несколько уменьшилась, никакая тишина, о которой договорились в Минске, так и не настала. А две недели назад, как известно, российско-террористические подразделения пытались захватить два наших опорных пункта в районе поселка Луганское на Светлодарской дуге. Украинские воины не только отразили атаки врага, но и перешли в контратаку. Нанеся оккупантам серьезные потери, одержали победу, улучшив диспозицию наших войск», – напомнил Порошенко.

Напомним, сегодня, 31 декабря, президент Украины Петр Порошенко с делегацией США во главе с сенатором Джоном Маккейном прибыли в командный пункт в районе Широкино на линии разграничения, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.

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