В 2016 году погибли 211 военнослужащих ВСУ, – Порошенко. Главная

В Украине в течение 2016 года погибло 211 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время визита в Донецкую область, которая состоялась 31 декабря.

«Только в течение этого года 211 военнослужащих Вооруженных сил Украины отдали свою жизнь за мир, свободу нашего государства, защищая ее от агрессора. Склоняем головы перед памятью солдат и офицеров, погибших за Украину», – сказал президент Украины и объявил минуту молчания, передает «Сегодня.ua».

Напомним, Порошенко дал поручение министру обороны Степану Полтораку поднять доплаты украинским военнослужащим, которые находятся на первой и второй линии.

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