Декоммунизация-2016: на Донбассе демонтировали 148 Лениных и переименовали 4360 объектов. Главная

По состоянию на декабрь 2016 года в Донецкой и Луганской областях в рамках декоммунизации были переименованы 4360 объектов топонимики (населенные пункты, улицы, скверы и пр.) и демонтировано 148 памятников Ленину и 81 памятник иным деятелям советского периода. Об этом свидетельствуют итоги процесса декоммунизации, обнародованные Украинским институтом национальной памяти (УИНП).

В целом по Украине по данным, которые УИНП получил от областных государственных администраций, по состоянию на декабрь 2016 года лишились тоталитарных названий 51493 объекта топонимики в городах, поселках и селах. Это – улицы, площади, скверы и т. д.

В Украине демонтировано 2389 памятников и памятных знаков, из них в честь Ленина – 1320. Напомним, что после России, Украина оставалась страной с наибольшим количеством памятников Ленину в публичном пространстве.

За 2016 год Верховная Рада Украины переименовала 25 районов и 987 населенных пунктов (из них 32 города). Парламент преимущественно опирался на предложения местных громад относительно новых названий городов и сел.

Статистика течения декоммунизации в разрезе областей

Регионы Объекты топонимики Памятники Всего Из них в честь Ленина Донецкая 2904 76 43 Луганская 1456 153 105 Винницкая 4882 145 124 Волынская 591 4 4 Днепропетровская 4122 85 30 Житомирская 2999 97 уточняется Закарпатская 501 уточняется уточняется Запорожская 1937 216 140 Ивано-Франковская 76 4 0 Киев 148 88 14 Киевская 3411 26 17 Кировоградская 2929 109 60 АР Крым Временно неподконтрольная территория Львовская 9 7 0 Николаевская 1528 115 71 Одесская 2244 163 108 Полтавская 3815 312 174 Ровненская 435 9 1 Сумская 2776 86 54 Тернопольская 98 2 0 Харьковская 4116 256 155 Херсонская 1628 153 113 Хмельницкая 1984 104 64 Черкасская 3646 59 уточняется Черновицкая 635 32 1 Черниговская 2623 88 42 Всего 51493 2389 1320 (55%)

*Напомним, декоммунизации в стране проводится согласно ЗУ «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрет пропаганды их символики» от 09.04.15, который вступил в силу 21 мая 2015 года.