Декоммунизация-2016: на Донбассе демонтировали 148 Лениных и переименовали 4360 объектов. Главная

Декоммунизация-2016: на Донбассе демонтировали 148 Лениных и переименовали 4360 объектов

ДН

01.01.17 11:56 dnews.dn.ua Новости 1

Декоммунизация-2016: на Донбассе демонтировали 148 Лениных и переименовали 4360 объектов

По состоянию на декабрь 2016 года в Донецкой и Луганской областях в рамках декоммунизации были переименованы 4360 объектов топонимики (населенные пункты, улицы, скверы и пр.) и демонтировано 148 памятников Ленину и 81 памятник иным деятелям советского периода. Об этом свидетельствуют итоги процесса декоммунизации, обнародованные Украинским институтом национальной памяти (УИНП).

В целом по Украине по данным, которые УИНП получил от областных государственных администраций, по состоянию на декабрь 2016 года лишились тоталитарных названий 51493 объекта топонимики в городах, поселках и селах. Это – улицы, площади, скверы и т. д. 

В Украине демонтировано 2389 памятников и памятных знаков, из них в честь Ленина – 1320. Напомним, что после России, Украина оставалась страной с наибольшим количеством памятников Ленину в публичном пространстве.

За 2016 год Верховная Рада Украины переименовала 25 районов и 987 населенных пунктов (из них 32 города). Парламент преимущественно опирался на предложения местных громад относительно новых названий городов и сел.

Статистика течения декоммунизации в разрезе областей

Регионы

Объекты топонимики

Памятники

Всего

Из них в честь Ленина

Донецкая

2904

76

43

Луганская

1456

153

105

Винницкая

4882

145

124

Волынская

591

4

4

Днепропетровская

4122

85

30

Житомирская

2999

97

уточняется

Закарпатская

501

уточняется

уточняется

Запорожская

1937

216

140

Ивано-Франковская

76

4

0

Киев

148

88

14

Киевская

3411

26

17

Кировоградская

2929

109

60

АР Крым

Временно неподконтрольная территория

Львовская

9

7

0

Николаевская

1528

115

71

Одесская

2244

163

108

Полтавская

3815

312

174

Ровненская

435

9

1

Сумская

2776

86

54

Тернопольская

98

2

0

Харьковская

4116

256

155

Херсонская

1628

153

113

Хмельницкая

1984

104

64

Черкасская

3646

59

уточняется

Черновицкая

635

32

1

Черниговская

2623

88

42

Всего

51493

2389

1320 (55%)

*Напомним, декоммунизации в стране проводится согласно ЗУ «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрет пропаганды их символики» от 09.04.15, который вступил в силу 21 мая 2015 года.

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