Декоммунизация-2016: на Донбассе демонтировали 148 Лениных и переименовали 4360 объектов. Главная

По состоянию на декабрь 2016 года в Донецкой и Луганской областях в рамках декоммунизации были переименованы 4360 объектов топонимики (населенные пункты, улицы, скверы и пр.) и демонтировано 148 памятников Ленину и 81 памятник иным деятелям советского периода. Об этом свидетельствуют итоги процесса декоммунизации, обнародованные Украинским институтом национальной памяти (УИНП).
В целом по Украине по данным, которые УИНП получил от областных государственных администраций, по состоянию на декабрь 2016 года лишились тоталитарных названий 51493 объекта топонимики в городах, поселках и селах. Это – улицы, площади, скверы и т. д.
В Украине демонтировано 2389 памятников и памятных знаков, из них в честь Ленина – 1320. Напомним, что после России, Украина оставалась страной с наибольшим количеством памятников Ленину в публичном пространстве.
За 2016 год Верховная Рада Украины переименовала 25 районов и 987 населенных пунктов (из них 32 города). Парламент преимущественно опирался на предложения местных громад относительно новых названий городов и сел.
Статистика течения декоммунизации в разрезе областей
|
Регионы
|
Объекты топонимики
|
Памятники
|
Всего
|
Из них в честь Ленина
|
Донецкая
|
2904
|
76
|
43
|
Луганская
|
1456
|
153
|
105
|
Винницкая
|
4882
|
145
|
124
|
Волынская
|
591
|
4
|
4
|
Днепропетровская
|
4122
|
85
|
30
|
Житомирская
|
2999
|
97
|
уточняется
|
Закарпатская
|
501
|
уточняется
|
уточняется
|
Запорожская
|
1937
|
216
|
140
|
Ивано-Франковская
|
76
|
4
|
0
|
Киев
|
148
|
88
|
14
|
Киевская
|
3411
|
26
|
17
|
Кировоградская
|
2929
|
109
|
60
|
АР Крым
|
Временно неподконтрольная территория
|
Львовская
|
9
|
7
|
0
|
Николаевская
|
1528
|
115
|
71
|
Одесская
|
2244
|
163
|
108
|
Полтавская
|
3815
|
312
|
174
|
Ровненская
|
435
|
9
|
1
|
Сумская
|
2776
|
86
|
54
|
Тернопольская
|
98
|
2
|
0
|
Харьковская
|
4116
|
256
|
155
|
Херсонская
|
1628
|
153
|
113
|
Хмельницкая
|
1984
|
104
|
64
|
Черкасская
|
3646
|
59
|
уточняется
|
Черновицкая
|
635
|
32
|
1
|
Черниговская
|
2623
|
88
|
42
|
Всего
|
51493
|
2389
|
1320 (55%)
*Напомним, декоммунизации в стране проводится согласно ЗУ «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрет пропаганды их символики» от 09.04.15, который вступил в силу 21 мая 2015 года.
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