В 2017 году мы победим захватчиков, – Маккейн о войне на Донбассе. Главная

2017 год станет для Украины победоносным, а российскому лидеру Владимиру Путину ничего не светит в Украине. Об этом сегодня, 31 декабря, заявил американский сенатор Джон Маккейн во время визита с президентом Украины в Широкино на позиции ВСУ, передает «112.ua».

Он отметил, что сотрудничество между Вашингтоном и Киевом обеспечит безопасность границ Украины.

«Я увидел, что сотрудничество между нашими странами важно для обеспечения безопасности границ Украины. В 2017 году мы победим захватчиков, и отправим их туда, откуда они пришли. А Путину я хочу сказать, что он никогда не сможет лишить украинцев свободы и независимости», – сказал Маккейн.

Он также передал приветствия от американского народа.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко констатировал несоблюдение «режима тишины» на Донбассе.

Напомним, 31 декабря Петр Порошенко с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном находится на линии разграничения, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.

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