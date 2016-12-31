В 2017 году мы победим захватчиков, – Маккейн о войне на Донбассе. Главная

2017 год станет для Украины победоносным, а российскому лидеру Владимиру Путину ничего не светит в Украине. Об этом сегодня, 31 декабря, заявил американский сенатор Джон Маккейн во время визита с президентом Украины в Широкино на позиции ВСУ, передает «112.ua».
Он отметил, что сотрудничество между Вашингтоном и Киевом обеспечит безопасность границ Украины.
«Я увидел, что сотрудничество между нашими странами важно для обеспечения безопасности границ Украины. В 2017 году мы победим захватчиков, и отправим их туда, откуда они пришли. А Путину я хочу сказать, что он никогда не сможет лишить украинцев свободы и независимости», – сказал Маккейн.
Он также передал приветствия от американского народа.
В свою очередь президент Украины Петр Порошенко констатировал несоблюдение «режима тишины» на Донбассе.
Напомним, 31 декабря Петр Порошенко с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном находится на линии разграничения, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.
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