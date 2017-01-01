Поверья: как правильно прожить первые 12 дней нового года. Новости

Существует магическое поверье, что первые две недели после Нового года закладывают фундамент на весь год. Чтобы год был удачным, нужно правильно, прожить первые его 12 дней.

Первый день – проявление личности, темперамент, характер, внешний вид.

В этот день надо думать самостоятельно и проявлять инициативу, надо быть самим собой. Первый день связан с проявлением физической силы и энергии, активности, неотразимости. И от того, как вы проведете этот день, зависит, будете ли весь год чувствовать себя активным, готовым к новым делам или пассивно проведёте весь следующий год. Первый день также посвящён внешнему виду человека. Нужно обязательно хорошо выглядеть, инициировать действия и активность.

Второй день – прибыль, доходы, благосостояние, деньги.

Во 2-ой день надо обходиться своими средствами. Считайте, что вам повезло, если во второй день вы неожиданно (не специально!) вы получаете какую-нибудь сумму денег, значит, деньги весь год будут. Не следует в этот день одалживать деньги, закладывать крупные вещи, тратить большие суммы, покупать в кредит. Во 2 день нельзя много есть, надо себя ограничить в еде, в материи. 2-ой день – это день помощи другим, удовлетворение чужих просьб. Считается очень плохо, если человек жадничает, отказывает в чем-то кому-то во 2 день, ему чужие слезки отольются, особенно, если это ему ничего не стоит. Вы можете инициировать программу денег посетив банк, приобретя валюту. Короче, нужно пошуршать купюрами.

Третий день – ближнее окружение, контакты, путешествия.

На третий день следует контролировать свои контакты с ближайшим окружением – сделать их интересными, нужными и комфортными. Звоните по телефону, пишите письма и sms- сообщения, отметьтесь на форуме, встречайтесь с братьями, сестрами, соседями. Хороши короткие поездки. Познакомившись с кем-то в этот день, вы не позднее третьего месяца обнаружите, что этот человек вошел в «ближний круг» повседневного или частого общения. Заметьте, что к чувственным привязанностям это не относится. Словом, любое необременительное общение в этот день полезно.

Но в 3-й день следите за словами, не давайте обещаний, которые не сможете выполнить. Не выполненное обещание, данное в 3 день, может обернуться против вас.

Если в этот день с кем-нибудь поругаетесь, то в третий месяц возможны конфликтные ситуации не обязательно с этим человеком, а с множеством других. Сведите назревающий конфликт в этот день к шутке или ускользните от неприятного разговора, сославшись на чрезмерную занятость. Тогда и в третий лунный месяц ситуации будут у вас более «под контролем». Хотя конечно, эмоциональное напряжение обязательно скажется.

В этот день часто нужная информация может поступить из газет, из журналов, из телевизионных сюжетов, из случайно услышанного разговора.

Четвертый день – родители, круг повседневного общения, семья, дом, наследство.

Четвертый день и четвертый месяц влияют на семью, отношения с ‘предками’, начало и конец вещей. На 4-й день необходимо проявлять заботу о близких. Очень кстати в этот день вспомнить родителей, приехать к ним, либо помириться с ними, если вы в ссоре. И конечно, в этот день следует особо исключить напряженную ситуацию в доме, семье.

Если близких нет – это день воспоминания о роде, о предках, об умерших (заказать литургию, молебен, молиться за них). В этот день ходить на кладбище можно, нужно поминать близких, вспоминать детство, прошлое, наводить порядок в прошлом. Очень дурным знаком на 4 день является похоронная процессия, если кто-то рядом в доме умрет, или кладбище.

В 4-й день никогда не планируется будущее, а наоборот, оценивается прошлое, очень плохо, если вас заставляют что-то подписывать, строить дальние планы. В 4 день вы должны пройти искушение будущим. В этот день считается очень плохо далеко уезжать — это тоже искушение поездками, дорогой.

Пятый день – дети, искусство, удовольствия, развлечения, соблазны, любовь.

Пятый день и пятый месяц выделяют тему детей, развлечений, увлечений и соблазнов. Отдохните всласть, побудьте с тем, кого любите, доставьте радость себе и близким, найдите время для хобби. В этот день важно проявлять своё доброе отношение к детям: сделать им сюрприз, порадовать как-то. 5-ый день имеет отношение к творчеству, любовным увлечениям, артистическим способностям, авантюрам, разным приключениям. Вспомните и о страждущих, нуждающихся. Не обижайте никого. Большая удача — в этот день выиграть в лотерее, на скачках, в азартных играх. В семье — полная гармония.

Шестой день – здоровье, болезни, условия труда, личные удобства, борьба в жизни.

Шестой день и месяц задают тон благополучия или неблагополучия в работе, повседневных обязанностях, здоровье. В этот день ничего подневольного не делается. Когда нас просят чего-то сделать – нельзя подчиняться. На себя работать можно. Плохо, если в этот день вы заболеете. Это серьёзный сигнал о необходимости лечения и изменения образа жизни.

Если в шестой день после дня рождения начались неполадки со здоровьем, то шестой месяц будет отмечен любыми сбоями и неприятностями. Если в 6-й день заболела голова, то в шестой месяц может заболеть противоположный конец организма, например, обострение геморроя или появятся трещины на пятках, но остается главный акцент – здоровье. Поэтому на шестой день стоит позаботиться о своем самочувствии, побывав на осмотре у доктора или в спортзале, соблюсти диету или ограничить себя во вредной привычке, если хотите вести весь год здоровый образ жизни. Если у вас уже есть хроническое заболевание, то не забудьте принять лекарства, иначе возможно ухудшение самочувствия и обострение заболеваний.

Седьмой день – семейная жизнь, брак, партнеры, судебные процессы, договоры.

Седьмой день и месяц выявляют положение вещей в супружестве, отношения с деловыми партнерами и то, как нас воспринимает публика. Выявляются и открытые враги, конкуренты, если они есть, находятся или теряются деловые партнеры. На седьмом месяце обостряются скрытые конфликты или появляются широкие возможности именно в этой области.

Постарайтесь на седьмой день со дня рождения заложить основу «добрососедских» отношений с конкурентами и обоюдовыгодных с партнерами. В 7 день не рекомендуется смотреться в зеркало. Не ругайтесь со своей половиной в этот день-это плохой знак.

Восьмой день – кризисы, тайные дела, несчастные случаи, потери.

Восьмой день и месяц усиливают психологический кризис от накопившихся за полгода проблем. Мы создаем или раскрываем маленькие и большие тайны. В это время выявляются те, кто нами манипулирует. Проблемы со здоровьем возникают по психологическим причинам.

В это время может случиться кризис и в той сфере жизни, которая «отжила свое» и должна вскоре измениться. В связи с этим становится особенно трудно, некомфортно. Поэтому постарайтесь прожить восьмой день со дня рождения в душевном спокойствии и готовности принять как будущие тяготы, так и перемены к лучшему. Символически это день очищения. При хорошем самочувствии хорошо в этот день сходить в баню, из дому выбросить какое-нибудь старье, сделать генеральную уборку. В 8 -й день нельзя рисковать, бояться. Искушение риском, опасностью, самый критический день. В этот день нежелательны авиаперелеты, занятия экстремальными видами спорта, пр. 8-ой день связан с тяжелыми критическими ситуациями, которые требуют от человека большого напряжения всех моральных и физических сил. Возможно появление недоброжелателей. Могут быть серьёзные неприятности с близкими людьми. В этот день необходимо быть готовым к очищению через страдание, возрождению в новом качестве.

Девятый день — благочестие, обучение, карьера, дальние путешествия.

Девятый день и месяц усиливает или тормозит социальный и карьерный рост, куда входит образование, повышение культурного уровня, и одобрение или порицание обществом нашей деятельности (награды или провалы). На девятый день полезно планировать будущее и «возлагать надежды». 9 -й — день духовного общения. В прямом и переносном смысле, это день поиска своего Учителя, решения вопросов философии, психологии, оккультизма. Хорошо в этот день сходить в храм, почитать духовную литературу.

Десятый день – социальное положение, слава, почести, власть, профессия, карьера.

Десятый день и месяц моделируют и констатируют положение вещей в должностном статусе, проясняют отношения с вышестоящими людьми. События намекают нам на «потолок» наших социальных возможностей, включая желание жениться, стать родителем или, выйдя замуж, сменить фамилию. Возможны ситуации, которые потребуют предельной выдержки, хладнокровия, терпения во имя отдаленной цели. В этот день хорошо подавать резюме, проходить собеседования, беседовать с начальником о повышении в должности. Но не берите на себя слишком много инициативы, можете сорваться. Очень важно в этот день поддерживать хорошие отношения с начальством. Необходима так же работа над собой, самовоспитание, самодисциплина.

Одиннадцатый день – друзья, знакомства, покровители, помощь окружающих. Одиннадцатый день и месяц акцентируют наши отношения с друзьями, коллективом, где вас понимают и ценят (или недооценивают). Исполняются или не исполняются желания «годового масштаба». 11-ый день закладывает всевозможные перемены, резкие повороты в жизни. Лучше находиться дома или провести одиннадцатый день с лучшим другом или с тем, кто вас любит. Загадайте заветное желание и к концу вашего личного года оно обязательно исполнится.

Двенадцатый день – ограничение личной свободы, страдания, беды, тайные враги, болезни, больницы, несчастия, препятствия.

Завершающий, двенадцатый месяц года всегда несет усталость, упадок сил, особенно сильно ощущаемый немолодыми людьми.

В это время мы «отдаем долги», живем по обстоятельствам, от нас не зависящим, не в наших силах ими управлять, нужно лишь терпеть и подстраиваться.

Нам вредят тайные враги (даже если это черты нашего собственного характера), мы можем чувствовать себя очень одиноким.

Побудьте наедине с собой, подайте милостыню, бескорыстно помогите кому-то.

Ничего не нужно принимать близко к сердцу, не обращайте внимания на сны, на кошмары.

Нельзя делать ничего тайного, потому что все тайное, что вы сделаете в этот день, в этот год станет явным.

В этот день не рекомендуется начинать ничего нового: необходимо поберечь силы и здоровье.

Источник: Деловой Славянск