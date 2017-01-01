В 2016 году ООН смогла покрыть лишь 33% гуманитарных потребностей Украины. Главная

Гуманитарные потребности Украины в 2016 году были удовлетворены на 33% ($97,5 млн из $298 млн запрашиваемых). Такие данные по состоянию на середину декабря 2016 года обнародовало Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (UN OCHA).

Для сравнения: в 2015 году гуманитарные потребности Украины были профинансированы международным сообществом на 61% ($193 млн получено из $316 млн запрашиваемых).

На 2017 год ООН оценивает гуманитарные потребности Украины в $214 млн.

Помощь планируют предоставить 2,6 млн человек, пострадавшим от конфликта на востоке Украины.

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