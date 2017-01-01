Поверья 1 января: борьба с алкоголизмом, скидки клиентам, погода на урожай. Новости

1 января православная церковь отмечает день памяти Святого великомученика Вонифатия. Вонифатий считается небесным заступником для всех людей, охраняя их от болезни и пьянства. Поэтому, ему часто молятся (не только 1 января) для избавления от алкоголизма.

Народные поверья говорят о том, что в первый день Нового года, 1 января, следует обращать внимание на приметы и соблюдать некоторые правила. Так, например, 1 января не стоит заниматься тяжелой или серьезной работой, ведь, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Именно поэтому, люди в старину 1 января старались отдыхать и веселиться. Проводились масштабные застолья, ходили друг к другу в гости, надев самые нарядные, красивые и яркие одежды. Кстати, в соответствии с приметами считалось, что если в этот день несколько раз менять наряды, то сам год будет также разнообразным, удачным, богатым на события и впечатления.

Народные приметы на 1 января:

Погода 1 января позволяла определить, каким будет первый день лета – теплым или холодным.

1 января не нужно много работать, иначе весь год пройдет тяжело.

Не стоит выносить мусор 1 января, чтобы не навлечь беду.

Если вы занимаетесь торговлей, то сделайте скидку первому покупателю – это поможет обеспечить успех в делах на весь год.

Если в первый день Нового года ночь будет звездной и без туч, то, скорее всего, урожай будет богатым. Особенно это касалось урожая ягод.

Если 1 января на деревьях иней, значит, год будет благополучным для проведения сельскохозяйственных работ.

Если новогодняя ночь выдалась лунной – ждите обильного урожая гороха, чечевицы и бобовых культур.

Если с неба 1 января падает мелкий снег – ждите богатого урожая пшеницы.

Если в новогоднюю ночь дует ветер – осенью можно собрать богатый урожай орехов.

Источник: AstroMeridian